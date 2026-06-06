ハンガリー初日圧倒。でもアコスタ自信なさげ「先週遅かったのに凄く奇妙。優勝できるかは考えられない」

MotoGP第8戦ハンガリーGPのプラクティスで、ライバルを圧倒する速さを見せたKTMのペドロ・アコスタ。しかし自分がレースの優勝候補とは考えていないという。

アコスタはプラクティスでは唯一の1分36秒台のタイムを記録し、最速でセッションを終えた。2番手のファビオ・ディ・ジャンアントニオ（VR46）にも0.4秒以上の差をつけるなど、アコスタの速さは際立つものだった。

驚きなのは1週間前のイタリアGPでの比較的低調な走りから調子が一変したことだ。イタリアでアコスタは予選Q2への直接進出を逃しており、決勝では表彰台に届かない6位に終わっていた。

アコスタ自身もハンガリーGPでのペースには驚いているという。そして、イタリアGPと比較してもバイクのフィーリングに大差は無いと語った。

「凄く奇妙なんだ。バルセロナでは競争力があったのに、ムジェロではとても遅くて、そしてここではまた競争力がある。それが何故なのかわからない」

アコスタはそう語る。

「これは普通のことではないし、解明する必要がある。最終的な目標を達成するためには、1年間コンスタントに週末のレースを戦う必要があるからね」

「僕はその立場には今ないけど、チャンピオンシップ争いを演じるには、1年を通じて安定している必要がある。悪いレースで12位、なんてのは許されないんだ。そのことを理解しなくちゃいけない」

なおアコスタはハンガリーGPでの好調について、バラトンパークの短いコースレイアウトが有利に働いているのではないかと考えている。

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「まずひとつ、ここではストレートに苦戦することはない。ムジェロではかなり苦しんでいた部分だ」

「ムジェロから今回に向けては何も変わっていないけど、その点はかなり助けになっている。コースもそれほど高速ではなく、ロスが少ないんだ」

「でもフィーリング自体はムジェロと比べても大差はない。今は速いけど、ムジェロでは初日に凄く遅かった。理解するのがとても難しいよ」

そしてアコスタは、初日が好調だったにもかかわらず、MotoGPで初優勝を果たせる可能性については否認しており、ライバルが優勝候補だと語った。

「バイクが週末を通じて安定してくれればと思う。Q2にはアプリリア勢が4台残っているし、マルク（マルケス／ドゥカティ）も素晴らしいペースを見せていた」

「僕は勝利について考えられるポジションではないと思う。今日と先週の違いがあまりにも大きすぎるんだ。ソフトタイヤでのペースが良いのは満足すべきだろうけどね」

「僕が懸念しているのはマルク・マルケスのミディアムタイヤでのスピードだ。彼は昨年、そのタイヤの速さでレースを制しているからね」