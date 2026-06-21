【速報】小椋藍、王者マルケスを追い詰める激走で2位獲得！ 今シーズン2度目の表彰台｜MotoGPチェコGP決勝
MotoGPチェコGPの決勝レースでトラックハウスの小椋藍が2位表彰台を獲得した。
Ai Ogura, Trackhouse Racing
写真：: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP第9戦チェコGPの決勝レースで日本人ライダーの小椋藍（トラックハウス）が2位表彰台を獲得した。
小椋は今回、予選でポールポジションを獲得。スプリントレースでも2位となっており決勝に向けても大きな期待が寄せられていた。
そして全21周の決勝では2周目にドゥカティのフランチェスコ・バニャイヤとマルク・マルケスに追い抜かれて3番手に後退したものの、17周目に2番手のバニャイヤをオーバーテイク。残りの周回でトップのマルケスを追いかけた。
最終的に小椋はわずかに届かず、0.421秒差の2位でフィニッシュ。9度の世界王者マルク・マルケスを追い詰めつつも、あと一歩届かなかった。マルク・マルケスはこれで2連勝だ。3位はバニャイヤだった。
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