MotoGP マレーシアGP

ラズガットリオグル、負傷右肩の手術完了「できるだけ早く、またバイクに乗りたい」

トプラク・ラズガットリオグルはMotoGPインドネシアGPでクラッシュし右肩を負傷。手術を受け、無事に終了したことを報告した。

Germán Garcia Casanova

公開日時: 2026/10/28 5:37

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プラマックのトプラク・ラズガットリオグルはMotoGPインドネシアGPで負傷した右肩の手術を受けたことを報告した。

ラズガットリオグルはインドネシアGPのFP2で転倒し、右肩を脱臼。整復してそのまま予選にも参加したが、右肩の痛みは激しく、最終的に決勝は参加できなかった。

その後ラズガットリオグルは、1月31日にセパンで予定されている2027年シーズン開幕前の初テストに万全の状態で臨むため、手術を受ける必要があると発表した。これにより、2026年シーズンの残り5戦を欠場することが決まった。

マレーシアGPの週末を前に、ラズガトリオールはミラノの専門医療施設で手術を受けた。SNSを通じて手術を報告したラズガットリオグルは、次のように記した。

「予期しないことが起こる場合もある。スポーツキャリアで初めて、シーズンが終わる前にシーズンを終えなければならなくなり、今は難しい時期を過ごしている」

「テレビでレースを観戦するのはとても不思議な気分だ。より強くなって復帰するために肩の手術を受け、すでにトレーニングも始めている。できるだけ早く、またバイクに乗れることを願っている」

「ヤマハファミリー、チーム、そしてドクターに心から感謝している。そして、温かいメッセージを寄せてくれて、支えてくれた皆にも感謝したい」

3度WSBKを制し、今季からMotoGPに乗り込んできたラズガットリオグル。そのルーキーイヤーは、ヤマハのマシンの競争力不足もあって本人の期待したようには進んでいない。

契約は2028年までとなっているが、新世代マシンに移行する2027年シーズンからWSBK王者としての力を示す走りができるだろうか？

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