MotoGP

前年ランキング2位から急落……アレックス・マルケスはナゼ苦しんでいる？

アレックス・マルケスは2025年にランキング2位となる大活躍をしたが、2026年は苦しんでいる。それは何故なのか？

Rachit Thukral

公開日時: 2026/10/21 10:57

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MotoGPの2025年シーズンにランキング2位と大成功を収めたアレックス・マルケス（グレシーニ）だが、2026年は一転して苦しいシーズンになってしまっている。

アレックス・マルケスは今季、ドゥカティのファクトリーマシンを手に入れたこともあり、2025年と同じ、もしくはそれ以上の走りが期待されていた。ただ22戦中17戦まで進んだ現時点で、アレックス・マルケスはランキング7番手。昨年は接戦を繰り広げた兄のマルク・マルケス（ドゥカティ）の半分のポイントも獲得できていないのが現状だ。

今シーズン、アレックス・マルケスが苦しんでいる理由はいくつかある。グレシーニとしては、特に5月カタルニアGPでペドロ・アコスタ（KTM）と衝突してクラッシュした際に骨折した右肩がまだ万全の状態に戻っていないことが影響を与えていると考えている。

「タイトルを争ったシーズンの翌年に、同じ結果を再現するのが難しくなることは分かっている。少なくとも、同じ成績をもう一度残すのは簡単ではない」

グレシーニのスポーティングディレクターであるミケーレ・マシーニはそう語った。

「今季は、昨年のように非常に良いベースと速さを発揮できるようになったタイミングで、大きなクラッシュに見舞われてしまった。そして大怪我によって、彼は数戦を欠場しなくてはならなかった」

「結果を残し、安定した成績を維持するためには、運も必要になるシーズンがある。ケガもレースの一部だということを、我々は時々忘れてしまう。ここまでは少し運がなかった。ただ、彼の速さには本当に感心しているし、満足している。速さそのものは失われていないからだ」

「復帰した後、彼は速さがあることを証明してくれた。確かに、負傷した右肩はまだ100％の状態ではない。MotoGPマシンを走らせるには、100％の状態でなければならない。例えば、今の状態が95％なら、何かが足りないということだ」

「それでも、我々も毎週末できる限りのことをして、良い結果を持ち帰れるようにしたいと考えている」

アレックス・マルケスはカタルニアGPで負った怪我から復帰して以降、好レースもあったが、2025年に評価を高めた安定感を取り戻せていない。一方でシーズン後半はさらに過密な日程となっていることも、彼の肉体への負担を強めている。

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

「肩については、まだ少し苦労している。ケガから復帰した直後は、それほど悪くなかった。1戦走ったら1週間休み、また1戦走ったら1週間休むというスケジュールだったから、比較的楽だったんだ」

アレックス・マルケスはインドネシアGPでそう語った。

「でも、ミサノ以降は状況が変わった。オーストリアではすでにかなり苦労していたし、日本では長時間のフライトなどもあって、さらに厳しかった。そして、ここインドネシアではもっと大変になっている」

「だから、身体的なエネルギーを少し温存して、肩をあまり刺激しないようにしているんだ」

復帰後のアレックス・マルケスは、普段の彼らしくないミスも何度か犯している。ドイツGPでは、兄マルクに続く2番手を安全に走っていたにもかかわらず転倒。その原因を自分の「過信」だったと認めた。

イギリスGPではドゥカティ勢最速の走りを見せたが、ミスによって表彰台フィニッシュのチャンスを失っている。日本GPでは、コーナー進入時にシフトダウンすべきところでシフトアップしてしまうというギヤチェンジのミスを2度も犯し、週末は散々な結果に終わった。

マシーニは、こうした挫折から立ち直ることもMotoGPライダーのキャリアにおける課題のひとつだと強調する。

「重要なのは、ライダーとチームが一緒になって、時には気持ちをリセットできることだ」

「週末の状況に影響を与える様々なコンディションに直面することもある。クラッシュの後には、ライダー自身が気持ちを切り替え、何が起きたのかを理解しなければならない」

「ただ、シーズン中に最悪の週末を迎えることがあるのも、ごく普通のことだ」

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

安定感を欠き、避けられたはずのミスも犯しているアレックスだが、肩の負傷を抱えながらも、いくつかのレースでは力強いパフォーマンスを披露してきた。

アラゴンGPのスプリントでは見事に2位を獲得。サンマリノGPの決勝でも、兄マルクに勝利を阻まれたとはいえ、終盤には優勝を狙う走りを見せた。

ドゥカティ陣営が2026年型マシンの扱いに苦労していることを考えれば、アレックス・マルケスも評価に値する結果を残している。しかし昨年2位になった彼のような実力を持つライダーにとって、現状はトップとの差が大きすぎるのもまた確かだ。

マシーニは、アレックス・マルケスの本来の速さは失われていないと確信しており、復調に向けた本人の努力がシーズン終盤の結果につながることを期待している。

「彼がトップレベル、可能な限り最高のレベルに戻ろうとする強さと決意を持っていることを、私は高く評価している」とマシーニは復帰後のアレックスについて語った。

「彼はセッションごと、レースごとに、回復に必要なことをすべて続けてきた。連戦が続く日程は、回復という面では我々にとってあまり助けにならない。それでも、速さを取り戻す方法を探し続けているし、その努力は実を結びつつある」

「毎週末、できる限りのことをして良い結果を持ち帰りたい。彼のことを本当に誇りに思っている。残りのシーズンで、このチームとともにすべてをまとめ上げ、多くの成果を挙げたい」

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