スーパーフォーミュラ 第3回CN開発テスト

スーパーフォーミュラ、開発テストでリヤの補助灯を投入。雨天時の視認性確保へ新たな試み

スーパーフォーミュラは今年3回目の開発テストで、雨天時の後方車両の視界を改善するべく、新たに追加の補助灯を取り付けた。

公開日時: 2026/11/14 7:20

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写真：: JRP

スーパーフォーミュラは11月12日（木）、13日（金）、モビリティリゾートもてぎで2026年シーズンで3回目のカーボンニュートラル開発テストを実施した。

2022年から「カーボンニュートラルへの対応」と「エンターテインメント性の向上」をテーマに、開発車両によるテストを実施しているスーパーフォーミュラ。今季も新たな取り組みが行なわれており、9月の第2回テストではFCY（フルコースイエロー）システムの導入に向けて、通信面等のテストを行なった。

今回もSFgoで取得しているテレメトリーデータを活用し、データ運用や通信ロストの有無を検証。初日にプログラム修正を加えた結果、2日目には走行中の車両のステアリングディスプレイにFCYの表示が問題なく出ていたという。

そして今回は散水車によりウエット路面を再現してのウエットタイヤテストが行なわれ、2027年からの使用を目指す新構造のタイヤを7パターン持ち込んで最終確認が進められた。その中で新たに、雨天時の視認性を改善するためのパーツが投入された。それがリヤ部分に取り付けられた補助灯だ。

近年のスーパーフォーミュラは、ウエットコンディションに見舞われたレースが視界不良等で中止、もしくは長時間のセーフティカーランを強いられるケースが増えている。先頭車両はまだしも、後続は前の車両から巻き上げられる水煙によって視界を奪われてしまうからだ。4月にもてぎで行なわれた開幕戦では、無線トラブルによってセーフティカー出動に気付かなかったREALIZE KONDO RACINGのルーク・ブラウニングが、バックストレートでスロー走行の集団に突っ込んでしまうという危険なアクシデントも起きた。

スーパーフォーミュラSF23には既に、衝撃吸収構造の先端にリヤライトがあり、リヤウイングの翼端板も後端が赤く点灯するようになっている。追加の補助灯は黄色い光を放っているが、今回はその効果について確認が行なわれた。

テストを終えて、開発ドライバーの国本雄資（赤寅担当）と山本尚貴（白寅担当）は次のようにコメントした。

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

2026年スーパーフォーミュラ 第3回カーボンニュートラル開発テスト

スーパーフォーミュラ

9

国本雄資

「今年も何度かウエットテストが有りましたが、このもてぎでウエットタイヤの仕様を決めきりたかったのですが、鈴鹿では自然降雨の環境、今回は散水での環境というように、状況が変わると『あれっ？ 違うな』というようなことが起こるので、もう少し煮詰める時間が必要かな、という判断です。レギュラードライバーのコメントや、実際に自分が走って感じることは、タイヤの構造部分にもう少し改善が必要と思います。今回構造のメニューをたくさん持ってきていただいいたので、良いところ、悪いところをしっ かり見ることができたのですごく良いテストになりました」

「2年間開発に携わって、タイヤだけではなく、FCYやウエットの視認性向上に向けたテストなど、一歩一歩ですが将来に向けて着実に進めて来れたので、しっかりと役割は果たせているのかなと感じています」

山本尚貴

「レインタイヤの方向性については明瞭になってきたかなと思います。ですが前回までのフィードバックと今回のフィードバックの辻褄合わせがうまく行かなかった部分がありますので、正直なところ思い通りの結果にはならなかったかな、と思っています。ただその中で課題に対する『バグ出し』は結構できたかなと思うので、その部分をブラッシュアップしてなるべく早く、安心して攻められるようなウエットタイヤを供給できればと考えています」

「FCYについては特別な問題も有りませんでしたし、メーカーサイドもFCYに対応できるシステムを徐々に作り始めているので、順調に行けば早い時期に導入できるのかなと思っていますし、そこを目指して細かな作り込みをしていきたいと思っています」

「国本選手と2年一緒にやってきましたが、ここにいるスタッフの皆さんとも2年の積み重ねがあり、 かなり精度よく議論ができていると感じています。だからこそもう少しスピード感を持って形にしていきたいと考えています」

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