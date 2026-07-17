岩佐歩夢、SF富士テストでの“違和感”の正体突き止め対策も、フリー走行は下位に沈む「順位通りのパフォーマンス」

先日富士スピードウェイで実施されたスーパーフォーミュラのインシーズンテストでは、フィーリングに違和感があると話していた岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）。ただ富士戦のレースウィークに向けては、対策ができたという。

今季開幕2連勝でランキングトップに立つ太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）を14.5ポイント差で追いかける岩佐は、富士スピードウェイでのテストでは太田が好タイムを連発する一方、タイムシートの下位に沈んだ。無論テストでの順位は意味をなさないが、岩佐は「挙動に違和感があり、データ的にも良くない動きをしている」と、不可解な感覚が気がかりであると明かしていた。

テスト2日目の走行を終えた時点で、岩佐はこう語っていた。

「（初日の問題は）だいぶ解消されましたが、根本的な原因が分かっていないので、データの分析と詳細な原因究明が必要じゃないかと思います」

「まだマシンの中で何かしら悪さをしているものがありそうな感覚です。じゃあマシンとして何か異常があるのかと言われるとそうではなく、色々なものが重なって昨日の状況になっていたんじゃないかと感じています」

テストから2週間が経ち、迎えた富士ラウンド。金曜のフリー走行は2セッションとも雨模様となったが、難しいコンディションの中でも精力的にラップを重ねた太田が両セッションで一番時計を刻み、不安定な天候が予想される週末の決勝レースへ自信を深める中、岩佐は17番手、16番手に終わった。

初日の走行を振り返った岩佐は、順位通りのパフォーマンスであると語った。

「天候が不安定だったので、コンスタントに雨のテストをすることも難しく、バタバタした1日でした。基本的にパフォーマンスとしてはあまり良くない印象です」

「そもそもガッツリ走れているわけではないので、何が悪いのか全てわかっているわけではないですが、順位通りのパフォーマンスかなと思います」

ただテストでの違和感の正体は突き止めることができ、対策を行なったという。岩佐は具体的なパーツについては言及しなかったが、特定のパーツの異常が違和感の原因だったようだ。

「テストの異変に関しては、ファクトリーでしっかりチェックしてもらった結果、問題（の原因）は発覚しました」

「とはいえ僕が聞いている話からすると、少なくともチームではどうすることもできない問題だったかなと。一部パーツに異常が起きていましたが、そこはチームが手をつけようがない場所でした。ただポジティブに捉えれば、テストで起きたのは良かったかなと思います」

「その部品はメーカーさんに返却をして、修理をしてもらってここに入っていると聞いています。ドライで走れていないので完全に直っているかどうかは分かっていませんが、大丈夫だろうとは思っています」