スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

岩佐歩夢、スーパーフォーミュラ連覇は逃すも第11戦鈴鹿を完勝。翌日に控える最終戦に向けさらなる改善誓う「できることを全力で」

スーパーフォーミュラ第11戦を制した岩佐歩夢は、2戦連続でポールトゥウインを飾るべく、さらなる改善に取り組む構えだ。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 12:58

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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

鈴鹿サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第11戦。逆転タイトルの可能性を残していた岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）はポールトゥウインで23点を積み上げることに成功したものの、2位に入った太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がシリーズチャンピオンに。岩佐は昨年に続く連覇とはならなかった。

今シーズンは高いパフォーマンスを発揮しながらも噛み合わないレースも多く、太田に対して水をあけられてしまった岩佐だが、今回の第11戦は完璧に近い戦いぶりだった。予選ではセクター3のヘアピンでカウンターステアを当てる場面があったが、それ以外の3つのセクターで圧倒的なタイムをマークしてポールポジションを獲得。決勝もほぼ危なげない展開で、後続の太田、野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）に対して付け入る隙を与えなかった。

岩佐、太田、野尻のトップ3台は終始1秒前後の等間隔で走行していたが、先頭の岩佐はオーバーテイクシステム（OTS）の残量も多く残しながら隙のない走りを見せており、見た目のギャップ以上に余裕があるように見えた。それに岩佐としては、野尻が太田をパスしなければ自分のチャンピオンの可能性が消滅してしまう状況。そのため岩佐はあえてペースをコントロールして太田を背後に従え、クリーンエアを与えないようにしていたのではとさえ邪推してしまう。

しかし岩佐は記者会見で、そのことについて否定した。

「それはなかったですね」

「逆に僕がちぎってしまえば、太田選手に対してスリップを与えないことになります。それによってペースの良い野尻選手が仕掛けるチャンスを作れる、という風にも思っていました。だから別にわざとパックにしているということはなかったですね」

盤石の走りで今季2勝目を飾った岩佐。彼は「良いレース、と言えるレースができたんじゃないかなと思います」と振り返ったが、明日の第12戦（最終戦）もポールトゥウインでレースを終えるべく、さらに気を引き締めて臨む構えだ。

「ペース自体は明日の最終戦に向けて上げなければいけないと思っていますが、今日持っていたスピードの中でしっかりと出せるものを出しきり、できることを全てやりきれたので、その結果として優勝という結果がついてきたことはすごく良かったんじゃないかなと思います」

「このレースは絶対に勝たないといけないと思っていました。それはチャンピオンシップという意味でもそうですが、この週末の目標はポールトゥウイン2回で終えることでした。だから正直誰かをマークしていたということはなく、とにかく全員に対して意識は置いてましたし、スタートを切った後はしっかり自分のレースをすることだけに集中して、特別なことはあまり考えていなかったです」

「明日も予定通りポールトゥウインで終えたいと思っています。今日の予選はもちろん良かったですけど、当然さらに何かできないかを考えます。特にレースはまだフィーリングとしてはよろしくなかったので、明日に向けて修正できるように、できることを全力でやっていきます」

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