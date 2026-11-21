スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

2位以上で自力王座確定！ 3番グリッドからスタートの太田格之進。決勝は本能抑えつつ、狙いを定める「チャンスは来ると思う」

スーパーフォーミュラ第11戦で予選3番手につけた太田格之進は、決勝で2位に入ればライバルの順位にかかわらずチャンピオンを決めることができる。レースペースには自信があるといい、順位を上げるチャンスは自ずとやってくると考えている。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/21 4:44

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写真：: Masahide Kamio

11月21日（土）に行なわれるスーパーフォーミュラ第11戦。このレースでは日曜の第12戦（最終戦）を前にしてシリーズチャンピオンが決まる可能性がある。シリーズ初王座がかかる太田格之進は、3番グリッドからスタートする。

第11戦の予選を終えた時点で、タイトル争いは太田（123点）と岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS／92.5点）の2名に絞られた。予選前にはランキング3番手のイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING／77点）にも権利があったが、予選でボーナスポイントを得られず太田との差が44点以上に広がってしまい、タイトル争いから脱落した。

予選でポールポジションを獲得したのは岩佐。今季4度目のポールから富士戦に続く2連勝を目指すが、たとえ優勝したとて状況としては依然厳しい。現時点で太田との点差は30.5点。第11戦の決勝レースを終えた時点で、この差が23点以上ある場合、太田に王座が転がり込む。つまり岩佐優勝で太田2位の場合、ふたりの点差は25.5となり太田がチャンピオンだ。

2位以上で1戦を残して自力王座を決められる状況の太田は、リラックスした表情で予選後のメディアセッションに現れた。彼としても土日の2レースを両方落とせば王座を逃す可能性を無視できなくなるが、まず土曜のレースで3番グリッドを確保できたことはひとつ大きな安心材料となっただろう。

「僕としては、上には行きたいけどミスはできないという点で、緊張感のある予選になったと思います。どうせ無限が来るだろう、と思っていましたが、その中でまず3位に入れたことはすごく良かったですし、決勝に向けても全く心配ない順位です」

「しっかりレースをして、今日チャンピオンを決められたらと思います」

そう語った太田。彼が予選で何としてもケアしたかったのが、4輪脱輪によるタイム抹消だったが、そこもしっかり自制することができていたという。

「今日の予選に関しては、抑えて、抑えてというか、自分に語りかけながらのアタックでした。いつものように出し切るという気持ちはなく、ヘアピンやシケインとか、ロックしやすいところでミスがないように走っていました」

「自分と話し合いながらのアタックという、なかなかない感情での予選だったので、面白かったですね」

10月の富士ラウンドではタイトルを「カッコよく決めたい」という意気込みで臨み、攻めのレースを見せた太田だったが、第10戦の決勝でフラガと接触してしまい、鈴鹿戦を前にしての王座確定は実現できなかった。その中でも「カッコよく決める」というアプローチは鈴鹿でも変わりないかと問うと、彼はこう答えた。

「そうですね、もちろん」

「僕はチャンスの時とそうでない時の見極めには自信があるので、いけるところはいこうと思っています」

「ロングランのペースも良さそうなので、今日もチャンスは来ると思います。その時にどうするかは、もう1回その時の自分と話し合いながらですけど（笑）。ただシーズン前半・中盤よりは、自分の本能的な部分を抑えるように脳みそで制御したいと思います」

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