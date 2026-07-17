太田格之進、いち早くスリックタイヤ投入でトップ発進｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP1タイム結果

ウエットコンディションで始まったスーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士のFP1だが、最終盤にスリックタイヤでの走行が可能な路面コンディションに。他車より先んじてスリックタイヤで走り出した太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、他に3秒差をつけてトップでセッションを終えた。

スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP1タイム結果

1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:28.973

2. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:32.017

3. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:32.045

4. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:32.103

5. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:32.304

6. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:32.602

7. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.019

8. 山下健太（KCMG）1:23.072

9. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:23.132

10. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:23.295

11. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:33.400

12. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:33.500

13. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:33.671

14. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:33.785

15. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:34.239

16. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:34.257

17. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:34.513

18. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:34.643

19. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.076

20. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:35.122

21. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:35.284

22. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.582

23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:35.654

24. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:36.327