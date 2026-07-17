太田格之進、いち早くスリックタイヤ投入でトップ発進｜スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP1タイム結果
富士スピードウェイでスーパーフォーミュラ第6戦・第7戦のFP1が行なわれた。雨のセッションでトップタイムをマークしたのは、太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）だった。
写真：: Masahide Kamio
ウエットコンディションで始まったスーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士のFP1だが、最終盤にスリックタイヤでの走行が可能な路面コンディションに。他車より先んじてスリックタイヤで走り出した太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、他に3秒差をつけてトップでセッションを終えた。
スーパーフォーミュラ第6戦・第7戦富士：FP1タイム結果
1. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:28.973
2. ザック・オサリバン（TEAM IMPUL）1:32.017
3. 福住仁嶺（NTT docomo business ROOKIE）1:32.045
4. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1:32.103
5. ルーク・ブラウニング（REALIZE KONDO RACING）1:32.304
6. 小林利徠斗（KDDI TGMGP TGR-DC）1:32.602
7. 小出峻（ThreeBond Racing）1:23.019
8. 山下健太（KCMG）1:23.072
9. ジュリアーノ・アレジ（KCMG）1:23.132
10. チャーリー・ブルツ（TEAM GOH）1:23.295
11. 大湯都史樹（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:33.400
12. 阪口晴南（SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）1:33.500
13. イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）1:33.671
14. 小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）1:33.785
15. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:34.239
16. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1:34.257
17. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:34.513
18. 笹原右京（REALIZE KONDO RACING）1:34.643
19. サッシャ・フェネストラズ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:35.076
20. 野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）1:35.122
21. 松下信治（DELiGHTWORKS RACING）1:35.284
22. 野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）1:35.582
23. Juju（HAZAMA ANDO Triple Tree Racing）1:35.654
24. ロマン・スタネック（Buzz MK RACING）1:36.327
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