スーパーフォーミュラ第3戦SUGO専有走行｜タイム結果

全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦スポーツランドSUGOの専有走行が行なわれ、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムを記録した。2番手にはサッシャ・フェネストラズが入った。

【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO土曜専有走行タイム結果】

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'18''726

2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'18''943

3. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'18''986

4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'19''024

5. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'19''192

6. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING） 1'19''360

7. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING） 1'19''426

8. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'19''594

9. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'19''929

10. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'20''262

11. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'20''443

12. 大島和也（ROOKIE Racing） 1'20''477

13. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'20''851

14. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'20''950

15. 山下健太（KONDO RACING） 1'21''219

16. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21''272

17. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max） 1'21''936

18. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'23''247

19. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'26''162