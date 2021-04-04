【スーパーフォーミュラ】野尻智紀がポールトゥウィン！　開幕戦富士｜決勝順位速報

【スーパーフォーミュラ開幕戦富士｜決勝結果】

1. 野尻智紀（MUGEN）

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋1.576s

3. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋3.737s

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）＋19.236s

5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋26.481s

6. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）＋29.890s

7. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋30.470s

8. 国本雄資（KCMG）＋39.880s

9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）＋43.771s

10. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）＋47.159s

11. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋52.607s

12. 山下健太（KONDO RACING）＋53.967s

13. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）＋55.223s

14. 中山雄一（KONDO RACING）＋56.480s

15. 小高一斗（KCMG）＋58.200s

16. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）＋81.530s

17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）＋2Laps

18. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）＋2Laps