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【スーパーフォーミュラ】野尻智紀がポールトゥウィン！　開幕戦富士｜決勝順位速報

2021年スーパーフォーミュラ開幕戦富士の決勝レースが行なわれ、 野尻智紀（MUGEN）がポールトゥウィンを飾った。

【スーパーフォーミュラ】野尻智紀がポールトゥウィン！　開幕戦富士｜決勝順位速報

【スーパーフォーミュラ開幕戦富士｜決勝結果】

1. 野尻智紀（MUGEN）
2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）＋1.576s
3. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋3.737s
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）＋19.236s
5. 笹原右京（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）＋26.481s
6. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）＋29.890s
7. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋30.470s
8. 国本雄資（KCMG）＋39.880s
9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）＋43.771s
10. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）＋47.159s
11. 中嶋一貴（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）＋52.607s
12. 山下健太（KONDO RACING）＋53.967s
13. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）＋55.223s
14. 中山雄一（KONDO RACING）＋56.480s
15. 小高一斗（KCMG）＋58.200s
16. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）＋81.530s
17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）＋2Laps
18. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）＋2Laps

 

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