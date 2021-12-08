【スーパーフォーミュラ】中嶋一貴、“ラストラン”を終える。トップは大津 鈴鹿合同／ルーキーテスト｜セッション3タイム結果
2021年スーパーフォーミュラ合同／ルーキーテストのセッション3が鈴鹿サーキットで行なわれ、大津弘樹（DANDELION RACING）がトップタイムをマークした。
【スーパーフォーミュラ合同／ルーキーテスト｜セッション3タイム結果】
1. 大津弘樹（DANDELION RACING）1'36.658
2. ジュリアーノ･アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.691
3. 山下健太（KONDO RACING）1'36.734
4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.738**
5. 松下信治（B-Max Racing Team）1'36.773
6. 牧野任祐（DANDELION RACING）1'36.834
7. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37.019
8. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'37.207
9. サッシャ･フェネストラズ（KONDO RACING）1'37.232
10. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'37.431*
11. 福住仁嶺（ThreeBond DragoCORSE）1'37.487
12. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'37.989
13. 小林可夢偉（KCMG）1'38.016
14. 阪口晴南（INGING MOTORSPORT）1'38.017
15. 坪井翔（INGING MOTORSPORT）1'38.094
16. 中嶋一貴（ROOKIE Racing）1'38.112
17. 三宅淳詞（KCMG）1'38.289
18. 佐藤蓮（Red Bull MUGEN Team Goh）1'38.423
19. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'39.048
20. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'44.158**
21. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'44.937*
*は1号車でのタイム
**は64号車でのタイム
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