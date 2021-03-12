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スーパーフォーミュラ / 鈴鹿公式合同テスト / 速報ニュース

【スーパーフォーミュラ】鈴鹿公式合同テスト｜セッション4タイム結果

スーパーフォーミュラ公式合同テストのセッション4が鈴鹿サーキットで行なわれた。

【スーパーフォーミュラ】鈴鹿公式合同テスト｜セッション4タイム結果

【スーパーフォーミュラ鈴鹿公式合同テスト｜セッション4タイム結果】

1.阪口晴南（INGING MOTORSPORT）1'53.202
2.野尻智紀（MUGEN）1'53.352
3.坪井翔（INGING MOTORSPORT）1'54.151
4.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'54.756
5.山下健太（KONDO RACING）1'56.416
6.宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S） 1'56.623
7.大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'57.467
8.小高一斗（KCMG）1'57.775
9.中山雄一（KONDO RACING） 1'58.206
10.山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'58.736
11.ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'59.133
12.国本雄資（KCMG）2'00.430
13.平川亮（TEAM IMPUL） 2'09.575
14.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 2'22.281
15.関口雄飛（TEAM IMPUL）3'35.724

 

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