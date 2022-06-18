野尻智紀が4戦連続ポールポジション！　スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：予選結果

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【スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：予選結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'04.349

2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'04.706

3. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'04.785

4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'04.832

5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'04.858

6. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'04.913

7. 山下健太（KONDO RACING）1'04.933

8. 国本雄資（KCMG）1'05.118

9. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05.160

10. 松下信治（B-Max Racing Team）1'05.248

11. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'05.535

12. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'05.835

13. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'05.176

14. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'05.571

15. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'05.437

16. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'05.640

17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'05.508

18. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'05.641

19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'05.603

20. 小林可夢偉（KCMG）1'05.839

21. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'05.736