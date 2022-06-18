野尻智紀が4戦連続ポールポジション！ スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：予選結果
スーパーフォーミュラ第5戦SUGOの予選が行なわれ、野尻智紀（TEAM MUGEN）がポールポジションを獲得した。
【スーパーフォーミュラ第5戦SUGO：予選結果】
1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'04.349
2. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'04.706
3. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'04.785
4. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'04.832
5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'04.858
6. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'04.913
7. 山下健太（KONDO RACING）1'04.933
8. 国本雄資（KCMG）1'05.118
9. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'05.160
10. 松下信治（B-Max Racing Team）1'05.248
11. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'05.535
12. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'05.835
13. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'05.176
14. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'05.571
15. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'05.437
16. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'05.640
17. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'05.508
18. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'05.641
19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'05.603
20. 小林可夢偉（KCMG）1'05.839
21. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'05.736
スーパーフォーミュラ第5戦SUGO、野尻智紀が初日フリー走行で首位発進。NAKAJIMA RACING勢も好調
野尻がまたも驚速アタック。4戦連続のポールを手中に｜スーパーフォーミュラ第5戦