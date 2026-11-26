スーパーフォーミュラ 第11戦・第12戦

スーパーフォーミュラデビューの鈴木斗輝哉、クラッシュ＆スピンもあり厳しい自己採点「チャンスを活かせるドライバーじゃないと」

TEAM IMPULからスーパーフォーミュラ終盤2戦に出走した鈴木斗輝哉。速さには自信を持っている一方で、もったいないミスが続いたことを悔しがり、自分には「チャンスを活かす力」が必要だと語った。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/26 6:56

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Tokiya Suzuki, TEAM IMPUL

写真：: Masahide Kamio

鈴鹿サーキットで行なわれたスーパーフォーミュラ第11戦・第12戦では、トヨタの若手ドライバーである鈴木斗輝哉がTEAM IMPULから出走。国内トップフォーミュラデビューを果たした。しかし結果は2レース共にリタイアに終わり、ほろ苦い週末となった。

TEAM IMPULは今季ザック・オサリバンを起用し、表彰台3回と見事な復活を遂げた。しかしオサリバンは来季参戦するフォーミュラEのテスト参加のため鈴鹿ラウンドを欠場することに。代役として鈴木が起用された。

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鈴木は昨年冬のルーキーテストでスーパーフォーミュラを初ドライブ。当時彼はFIA F4とフォーミュラ・リージョナルのドライバーであり、スーパーフォーミュラ直下のSFライツの車両にはほとんど乗ったことがなかったが、今季FIA F3チャンピオンに輝いたウーゴ・ウゴチュクに次ぐ2番手タイムをマークしてインパクトを残した。今季はSFライツのフル参戦も経験した鈴木が、復活を果たしたIMPULのマシンでどんなパフォーマンスを見せるか注目された。

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しかし金曜日のフリー走行から歯車が狂ってしまった。午後のFP2の最後に行なわれる予選シミュレーションの際には、追い風が吹く難しいコンディションの中、1コーナーに飛び込んでいく際にスピンしてしまいクラッシュ。ぶっつけ本番で土曜の第11戦予選に向かうことになった。

そして予選Q1では、終盤に坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）がクラッシュしたことで赤旗が出され、アタック中断。セッションは残り3分から仕切り直されることになった。つまり鈴木は、数周をかけてウォームアップし、グリップのピークに持っていったタイヤを、アウトラップ1周で温め直して再度アタックするという、デビュー戦のルーキーにとっては難しい仕事を強いられた。前日のクラッシュの影響で攻めきれなかった部分もあったといい、Q1突破はならなかった。

そして午後の決勝では10周目にデグナー1個目の縁石に乗ったことでスピンアウトし、レースを終えることになった。レース後の取材で「自分のミスです。本当にしょうもないミス」と鈴木は話したが、デグナーは昨年末のテストでジャック・ドゥーハンが3日連続でクラッシュしたことも記憶に新しく、昨年の開幕戦ではIMPULでデビュー戦を迎えたオリバー・ラスムッセンも同じ場所でクラッシュしている。いずれもデグナー1の縁石に乗ったことによるクラッシュであり、ここはルーキードライバーにとっての鬼門となっている。

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写真: Masahide Kamio

また鈴木は、F1の次に速いと言われるスーパーフォーミュラのマシンの車速にまだ目が慣れていない部分もあったと振り返る。

「正直、結構縁石に乗ってしまいました」

「デグナーはちょっとでも切るタイミングが早かったりすると……。たとえ自分の感覚としては同じタイミングで切ったとしても、200km/hくらいでコーナーに入っていくので。速すぎて目が慣れていない部分も少しあるので、そういう意味ではクルマへの慣れも足りなかったのかなと思います」

「昨日もクラッシュがありましたし、本当にもったいないです。チームの皆さんには本当に申し訳ないです。今日もリタイアしてしまいましたが、今週末は本当に得るものがたくさんあります。他じゃ経験できないことをやらせてもらっていて、自分としては徐々にパフォーマンスアップしているのかなと感じています」

翌日の第12戦は順調なペースで走行していたものの、中盤にトラブルが発生したことで完走ならず。ただ、彼はこの週末で得られた貴重な経験を「財産」と捉えており、これを今後のキャリアに活かしたいところだ。

写真: Masahide Kamio

そんな鈴木の来季シングルシーターでの活動については、TOM’SがSFライツ参戦を終了したことにより、スーパーフォーミュラにステップアップするか、もしくはフォーミュラ・リージョナルにステップダウンして参戦するかの2択か。

ただ鈴木は、まだ来季のシートに関する話は聞かされていないとしながらも、現状ではスーパーフォーミュラ参戦は難しいのではないかと話し、自らの課題についても率直に言葉にした。

最終戦を翌日に控えた段階で、彼はこう語っていた。

「速さを含めて、1年間を通しての伸びしろも見られていると思いますが、そこの伸びが少なかったのかなと思います。上の舞台で戦うには、普通のことは当たり前にできた上で、その中で限界ギリギリのところで戦うことができるかが重要です」

SFライツではランキング4位

写真: Masahide Kamio

「そういう意味では、自分はまだ不完全なのかなと思っています。チャンスをしっかり活かせるドライバーであることが、今後強くなっていくために必要な部分だし、今の自分にはそれが欠けているのかなと。スピードはあると思っていますが、昨日（金曜FP2）のクラッシュも含めてもったいないことが続くと、メーカーさんとしても起用したくても起用できなくなると思います」

「スーパーフォーミュラに乗るのも今回が最後になるかもしれないですし、自分のパフォーマンスをしっかり出し切れるように、（翌日に控える最終戦に向けて）自分のやるべきことをやって良い結果を出すことが、来年のスーパーフォーミュラのシートなどにも繋がると思っています」

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