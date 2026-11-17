スーパーフォーミュラ

前田真剣佑が孤高の天才レーサー役で連ドラ初主演！ 来春放送スーパーフォーミュラ題材の新ドラマ、タイトルは『SIDE by SIDE』

2027年4月よりスタートするスーパーフォーミュラを題材とした連続ドラマのタイトルが『SIDE by SIDE』に決定。主演は前田真剣佑が務める。

編集: 2026/11/18 8:24

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Ayumu Iwasa, TEAM MUGEN AUTOBACS

写真：: Masahide Kamio

11月18日、フジテレビは2027年4月より放送するスーパーフォーミュラを題材とする連続ドラマの情報を解禁。タイトルは『SIDE by SIDE』で、前田真剣佑が主演を務めることが明らかにされた。

フジテレビは今年9月、フォーミュラカーレースを題材とした新たなプロジェクト『FUJI TV FORMULA ドラマプロジェクト』の発足を発表。2027年春より、日本最高峰のフォーミュラカーレースであるスーパーフォーミュラを舞台としたドラマを放送することが決まり、大きな話題を集めていたが、この度そのタイトル、主演、あらすじなどが発表された。

ドラマ『SIDE by SIDE』の主演を務めるのは、先日“新田真剣佑”から改名したことでも話題となった前田真剣佑。映画『ちはやふる』や実写版『ONE PIECE』などへの出演でも知られ、映画『OVER DRIVE』では天才ラリードライバーの役を務めたこともある彼だが、連ドラ初主演となる。

その前田真剣佑が演じるのが、孤高のレーサー相良快斗（さがら・かいと）。幼い頃から“天才”と呼ばれ、圧倒的な速さを武器に国内最高峰のカテゴリーまで駆け上がってきたドライバーだが、近年は思うような結果を出せず。レース人生の岐路に立たされた中で古豪チームSOMEYA RACING（ソメヤ レーシング）からのオファーを受け、そこでかつてレーサーとエンジニアとしてコンビを組み、わだかまりを残したまま別れた元相棒と再会。仲間たちとのさまざまなサイド・バイ・サイドを経て、圧倒的な強者を打ち破るべく勝利を目指して突き進んでいく――。そんなストーリーになるという。

前田真剣佑は連ドラ初主演に際し、次のようにコメントを寄せた。

「連ドラ主演という機会をいただき、とても光栄ですし、身の引き締まる思いです。これから撮影に入りますが背負い込みすぎることなく、皆さんのお力を借りながら、これまでのようにストイックに作品や役と向き合っていたいと思っています。チーム全員で0.001秒を削り出すフォーミュラレースのように、キャスト・スタッフ一丸となって迫力あるすばらしいドラマをお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください」

今作は上記のあらすじにもある通り、モータースポーツ、スーパーフォーミュラの魅力を前面に押し出した作品となりそうだ。品田俊介プロデューサーは以前取材に対し、こう思いを語っていた。

「連続ドラマでは、架空の世界をリアルの世界を参考に作り込んでいくのが通常の手法です。今回は実際のレースのリアルな風景、ピットにいる皆さん、ドライバーの皆さんの情熱、心情を切り取った上で、そこを売りにしたドラマにしたいと思っています。もちろん主演の人間や登場人物は架空の人間ですが、その架空の人たちがスーパーフォーミュラのリアルなレースに溶け込んで、勝利を追い求めていく姿を撮ろうと思っています」

「レースに全てをかけている人々の感情には、ドラマが描きたい感情が詰まっているんだろうと思っています。夢だったり、絆だったり、努力だったり、はたまた弱さだったり……そこを描きたいと思っています」

ドラマ『SIDE by SIDE』は2027年4月水曜よる22時からのスタート。主人公・相良快斗を取り巻く個性豊かなチームメイトたちも今後発表予定だという。

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