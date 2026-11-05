スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

スーパーGT助っ人参戦の宮田莉朋、CARGUYの王座獲得に貢献できるか？「過去に自分が残してきたものがある。大きな不安はない」

スーパーGT第3戦・第8戦もてぎにCARGUY MKS RACINGから参戦する宮田莉朋。チームの期待に応え、逆転王座をアシストしたいと意気込んだ。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/05 11:09

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写真：: Masahide Kamio

11月7日（土）、8日（日）にモビリティリゾートもてぎで行なわれるスーパーGTスーパーGT第3戦・第8戦（最終戦）。今大会最注目のひとりと言えるのが、GT300クラスのCARGUY MKS RACINGからエントリーの宮田莉朋だ。

宮田は2023年のスーパーGT・GT500クラスチャンピオンで、同年にはスーパーフォーミュラでも王座に輝いた。翌年以降は海外カテゴリーを拠点にFIA F2などに参戦してきたため、スーパーGTは3年ぶりの出走だ。

今回宮田がスーパーGTに助っ人参戦するのは、CARGUY MKS RACINGのレギュラードライバーであるザック・オサリバンがフォーミュラEの活動で欠場となったため。梅垣清のドライバーズタイトル、そしてチームタイトルの可能性が残されている中、CARGUYの木村武史代表は、「逆転を託せるドライバーは宮田選手以外には考えられない」として、以前WEC（世界耐久選手権）で共に戦った宮田に声をかけたのだ。

「今回チャンピオンがかかっているレースで僕を起用してくださったことは本当に嬉しいですし、木村社長からお声をかけていただいたので、期待に応えられたらと思います」

そう語る宮田。彼はサーキット到着後、翌日の走行に向けてチームとのミーティング、トラックウォーク、ドライバー交代と忙しなく動き、準備を進めてきた。

ただ宮田と言えば、GT500参戦中から、自ら様々なデータを用意してレースウィークに向けて周到な準備を進めるストイックなドライバーとして知られていた。そのアプローチは久々のスーパーGTでも変わっていない。

「そこは正直変わっていません。ドライビングだったり、クルマやサーキットの情報など、（事前準備は）全部自分でやっていたので。そこはヨーロッパでもすごく重要視しています」

「スポーツカーレースは2年ぶりなので、ドライバーチェンジ含め自分の感覚をひとつひとつ取り戻していく必要があるかなと思います。緊張と不安は多少ありますけど、過去の準備でのデータもあります。過去に自分が残してきたものがあるので、大きな不安はありません」

今回は土日で2レースが開催され、週末を通して大量得点が可能なため、好調なチームは一気に大逆転を狙うこともできる。宮田は、チームが団結すれば良い結果を残せるはずだと語った。

「チャンピオンを争っているということは、それだけチームが力強く戦えている証拠だと思います」

「スーパーGTの醍醐味であるタイヤに関しては、持ち込みタイヤが発動するかどうか、という要素もありますが、そこは今回僕はこのチームに来たばかりなので、チームに任せています。ただそこさえ外さなければ戦えると思います」

「フェラーリもとてもレベルの高い車両だと分かっているので、チームとドライバー全員が団結して戦えば、いいレースウィークになるんじゃないかと思います」

なお、もてぎ戦を前にした時点で、GT300のポイントリーダーは56号車リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-Rのジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ、木村偉織組の73点。宮田と組む梅垣は20点ビハインドの53点でランキング4番手となっている。ただGT300は優勝が25点と配点も大きいため、2戦連続で高得点を獲得できれば逆転も十分狙えると言える。

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