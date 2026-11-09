スーパーGT 第3戦・第8戦もてぎ

序盤の不振から立ち直り、見事王座獲得のホンダ・プレリュード。最強au TOM’Sを下してのタイトルにHRC開発陣も「レース人生で1番の喜び」

2026年のスーパーGT・GT500タイトルを獲得したホンダ陣営。HRCの開発陣としても、4連覇のかかったau TOM’S GR Supraを上回っての王座獲得には大きな誇りと達成感、喜びがあるという。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/09 9:06

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#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT

写真：: Masahide Kamio

2026年のスーパーGT・GT500クラスは、100号車STANLEY HRC PRELUDE-GTの山本尚貴、牧野任祐組がシリーズタイトルを獲得。ホンダ陣営としては6年ぶりの王座獲得に、開発を率いるHRC（ホンダ・レーシング）も喜びの声を寄せた。

近年はTGR TEAM au TOM'SのGRスープラが圧倒的な強さでシリーズを席巻してきたGT500。今季も36号車au TOM'Sは開幕2連勝を飾り、前人未到の4連覇を誰もが疑わなかった。一方で今季から投入されたプレリュードは開幕から躓き、開幕2レースでは5位、6位に入るのが精一杯。当時のHRC開発陣は「車両自体の地力のパフォーマンスが不足している」「今はすごい差がついている」とコメントするなど、深刻な不振に陥っているのは明らかだった。

転機となったのは、6月のセパン戦の開催が見送られたことによる3ヵ月のインターバル。ここでHRCはパフォーマンス改善に徹底的に取り組んだ。開発凍結によって空力パーツやエンジンをアップデートすることはできないが、各種車両セッティング、タイヤ選択の見直し等に着手。今まで正しいとされていたものも含めてゼロベースで議論を行なった結果、様々な気付きがあったといい、8月の第4戦富士に持ち込まれたプレリュードは予選でトップ3を独占し、決勝でもワンツーフィニッシュを飾った。

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以降もプレリュードは常にレースの主役であり続けた。最終戦前に行なわれたセパン戦の代替レースでは日産陣営の12号車TRS IMPUL with SDG Zに勝利を奪われたが、それ以外の5戦で優勝。予選に関しては、第4戦富士以降ライバルに一度もポールを譲らなかった。その結果、3勝を挙げたSTANLEYの山本、牧野組がチャンピオン、1勝を記録した17号車Astemo HRC PRELUDE-GTの塚越広大、野村勇斗組がランキング2位に入った。

写真: Masahide Kamio

HRCでGT500車両開発を率いる徃西友宏ラージ・プロジェクトリーダー（LPL）は、決勝後の囲み取材の冒頭でシーズンを総括した。

「まずはこの結果まで到達してくれたSTANLEY TEAM KUNIMITSUの両ドライバー、チームスタッフの方々に感謝したいと思います」

「HRCは全5台にエンジニアリングサポートを行ない、一部車両のメンテナンスにも参加していますが、やはり勝てるクルマ、エンジン、車体といったパッケージをHRC Sakuraでしっかり開発して、ホンダユーザー、チームに着実に供給するということがまずは我々がやるべき重要な任務でしたので、その中の1台がチャンピオンに到達できたことにまずはホッとしています」

徃西LPLは今季好調が続く中でも、“最強パッケージ”のau TOM’Sにはまだ届いていないと、慎重なコメントを続けてきた。au TOM’Sがいかに最強のパッケージであったかはデータからも顕著である。

au TOM’Sは2023年から連覇を続けてきただけでなく、2023年開幕戦から今回のもてぎラウンドを迎えるまでに行なわれたノーウエイトレース9戦（富士スプリント含む）のうち7戦で優勝していた。ハーフウエイト戦、そして各車のウエイト差が少ない第2戦まで対象を広げても16戦11勝と、まさに敵なしの状態であった。

しかし今季最終戦ではSTANLEYがau TOM’Sを下してポールポジションを獲得すると、決勝でも逃げ切り優勝。チャンピオンを決めただけでなく、au TOM’Sがノーポイントに終わったことで、Astemoの塚越、野村組もランキング2位に食い込んだ。

童夢時代の2007年にはARTA NSXのチーフエンジニアとして、シーズン3勝という圧倒的な成績で伊藤大輔、ラルフ・ファーマン組をチャンピオンに導いたこともある徃西LPLだが、ホンダ陣営一丸となって改善を果たし、チャンピオンまでたどり着いた今シーズンは、「レース人生の中でも1番の喜び」だという。

徃西友宏LPL

写真: Masahide Kamio

「開発陣としてはどうしても越えたかった最強パッケージの36号車を2台がシリーズポイントで越えてくれたことには大きな達成感を感じています」

「セパンのレース延期が決まり、最終決戦がもてぎでの2連戦になると決まった時点で、トップからかなりポイントのビハインドがある状態でしたので、とにかく追いつくクルマを用意して、最後のもてぎ2連戦で2連勝して一気に逆転するしかもう手はないと自分の中で目標を定めて、速さを磨く様々な取り組みを実施しました。やるぞと決めたことをしっかり完遂してくれたSakuraの全スタッフも誇りに思いますし、この喜びは一緒に分かち合いたいと思います」

「シリーズランキング上位で終われなかったその他チームも、それぞれのラウンドで活躍してくれました。何より開幕直後不調だったプレリュードGTの戦闘力向上に、すべてのドライバー、エンジニア、スタッフの方々に多大なご協力をしてもらいました。全員の力で、このクルマの速さをここまで高められたと思っています」

「本当にもうホンダチーム全員一緒にこの成果を出せたことに感謝の気持ちでいっぱいですし、私としてもこれまでのレース人生の中でも1番の喜びとなりました。来シーズンからはタイヤワンメイク化や大きな変化も控えていますが、そういった新たな課題や目標にも引き続き全チーム、全ドライバーと一緒に取り組んで、強力なライバルたちを上回る結果を出し続けられるよう、このプロジェクトを進めていこうと考えていますので、引き続きご声援の方をよろしくお願いいたします」

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