スーパーGT第4戦富士、スタート直後のアクシデントで赤旗中断。宙を舞ったModuloフラガに意識あり

富士スピードウェイで行なわれているスーパーGT第4戦のスタートで大きなアクシデントが発生。レースは赤旗中断となった。

この第4戦は決勝レースを前に天気雨が降り、コースはウエットコンディションに。しかしスタート時刻の13時30分を前に雨が止んで日が差し、路面が急速に乾き始めていたため、一部のGT300チームを除いて全車がスリックタイヤを履き、セーフティカー先導の下でレースがスタートした。

66周目の5周目にはセーフティカーが退き、レーシングスピードでのスタートが切られたが、その際にホームストレート上で接触が発生。7番手の64号車Modulo HRC PRELUDE-GTと8番手の23号車MOTUL Niterra Zが接触し、後ろ向きになったModuloは宙を浮いて路面に着地した。

このアクシデントを受けてレースは赤旗中断。Moduloのドライバーであるイゴール・オオムラ・フラガはFRO（ファースト・レスキュー・オペレーション）によってマシンから救出され、救急車に乗せられたが、意識はあるという。

なお、決勝レースは14時15分に再開された。

［以下追記］

NAKAJIMA RACINGはSNSを更新し、フラガの容態について説明。「意思表示もできており意識ははっきりしています。大きな怪我はなさそうですが、念のため精密検査を受けるために病院に向かいました」と説明した。

なお今回の事故は#23 MOTUL Niterra Zと#12 TRS IMPUL with SDG Zも関与していた模様。12号車TRSには他車に接触したとして90秒のペナルティストップ、さらに1回目のセーフティカーからのリスタート時に追い越しがあったとしてドライブスルーペナルティが科された。