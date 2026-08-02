今年のスーパーGTもてぎ大会は土日2レース開催のダブルヘッダーに。2026年は全7大会8戦のシーズンに

スーパーGTのシリーズプロモーターであるGTアソシエイション（GTA）は、今年の11月7日（土）、8日（日）にモビリティリゾートもてぎで行なわれる最終ラウンドについて、2レースを開催することを明らかにした。

2026年のスーパーGTは当初、海外戦を含む全8大会が予定されていた。しかし6月に組み込まれていた第3戦セパンは、原油価格の高騰・不足につながった昨今の社会情勢を鑑み、同年の開催を実施しないことを決定。GTAは代替戦を実施せず、全7戦とする方針を示していた。

しかしながらGTエントラント協会等と協議をする中で、もてぎラウンドをダブルヘッダーとすることで、7大会8戦のシーズンとする形に変更。その旨が第4戦富士の定例記者会見の質疑応答の中で明かされた。

レーススケジュールとしては、金曜日に公式練習を実施し、土曜日と日曜日にそれぞれ予選と決勝を行なう形となる。それぞれのレース距離は協議中だが、GTAの坂東正明代表は250km×2本のように、通常の300kmレースよりも少し短くなる可能性について言及した。

なおサクセスウエイトの運用に関しても結論は出ていないとのこと。坂東代表はオフィシャル等の負担を慮って「俺は（両レース共にウエイトを）空にした方が……」と私見を述べたが、現状は土曜日ハーフウエイト、日曜日ノーウエイトという方向で調整・検討が進んでいるようだ。