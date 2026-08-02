GT500はブリヂストン、GT300はダンロップ！　スーパーGT、ワンメイク化する来季以降のタイヤサプライヤーを発表

スーパーGT第4戦富士の決勝日である8月2日（日）、シリーズプロモーターのGTアソシエイション（GTA）が定例会見を実施し、2027年シーズンからのタイヤサプライヤーについて発表した。

スーパーGTは、長年シリーズの特色として親しまれてきたタイヤ開発競争を今季限りで終了し、来シーズンからはGT500、GT300両クラスでタイヤがワンメイクとなる。このことは昨年秋に発表され、既存のサプライヤーを対象とした入札・交渉が行なわれてきた。

サプライヤーの発表は当初の予定よりも遅れる形となったが、GTAは翌3日（月）に控えるタイヤテストを前に、GT500はブリヂストン、GT300はダンロップ（住友ゴム）が供給することを明らかにした。契約期間は2027年から2029年までの3シーズンとなる。

GT500に関しては、既に14台中12台がブリヂストンユーザーとなっており、ワンメイク化の場合はブリヂストンの供給が既定路線と見られていた。月曜日のタイヤテストでは、ホンダ、トヨタ、日産の開発車両によってテストが行なわれる見込みだ。

GT300クラスは現在ブリヂストン、ヨコハマ、ダンロップ、ミシュランの4メーカーが参画しているが、来季からはダンロップに統一される。月曜日のテストは既報の通り、全車分の供給体制がまだ整っていないこともあり、一部チームの参加となる。

なおタイヤコンパウンドについては、F1のようにソフト、ミディアム、ハードと分かれる予定。ただ正式なスペックなどについてはテストを通して確定していくことになる。