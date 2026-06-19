未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も名言「パフォーマンスを発揮しなければならない」

WEC（世界耐久選手権）のハイパーカークラスに、LMH車両の『9X8』で参戦しているフランスのプジョー。彼らは来シーズンに向けて9X8の大型アップグレードを計画している。

今季からハイパーカークラスでは新レギュレーションが導入されており、プジョーはこれを活用する狙いだ。新たな規則では「著しいパフォーマンス不足が確認された場合」に、車両アップデートが許可される“エボ・ジョーカー”が追加されることになっている。

プジョーは2026年に向けてパフォーマンス向上のアップデートを行なっていないが、これは各メーカーに与えられたLMHおよびLMDh車両の初期ライフサイクル中に使用可能な5つのエボジョーカーをすでに使い切っていたためと見られている。

プジョー親会社ステランティスのモータースポーツ責任者であり、かつてプジョー・スポールのテクニカルディレクターを務めたオリビエ・ジャンソニーは次のように語った。

「我々はコース上でパフォーマンスを発揮しなければならないし、進化し続ける必要がある。そしてそのためには、マシンの進化が認められる必要がある」

「今年は規則変更が行なわれ、そういったことが可能になった。彼ら（シリーズ主催者のFIAとACO）はパフォーマンス不足が明らかな車両に対して再ホモロゲーションを可能にするため、ルールを調整している」

「我々は以前からこの件に関して準備を進めており、来年には実戦投入できればと思っている」

プジョーは2022年のシーズン途中、ル・マン24時間明けから9X8でWECに参戦しているが、未だ優勝はない。これまでの最高成績は昨年の富士での2位であり、その他3位が3回。今年のル・マンも上位争いに絡むことができず、10位と11位という結果に終わった。

9X8は2024年のイモラ戦で大幅改良。それまでウイングレスという大胆なコンセプトだったがリヤウイングが取り付けられ、従来は前後同じだったタイヤサイズも、他のLMHのライバルに準じてフロントを小さく、リヤを大きくしてきた。さらに2025年にもアップデートが行なわれ、これによってエボジョーカーは使い切られたと考えられている。

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Photo by: Rainier Ehrhardt

9X8のどの部分を重点的に改良するかについては明言を避けたジャンソニー。彼は新型車の開発は計画していないと強調した。それは規則上は可能なことではあるものの、車両のホモロゲーションについては「完全にACOとFIAの判断に委ねられている」というのだ。例えばトヨタが2023年にGR010ハイブリッド（現在のTR010ハイブリッド）にアップデートを加えた際、このマシンは新車として再ホモロゲーションされている。

プジョーは、LMHおよびLMDh車両のホモロゲーション期間が終了する2029年シーズン末まで、WEC参戦を継続する方針だ。同社CEOのアラン・ファヴェイは次のように述べている。

「プジョーは216年の歴史を持ち、非常に強靭な企業だ。我々はWECやル・マン24時間レースへの参戦を通じて、それを示したい」

「そのたえ、2030年にルール変更があることを理解したうえで、我々は2029年までこの選手権に参戦し続けることを決定した」

ジャンソニーはさらに、今年のル・マン24時間のレースウィークに発表された2030年規則の基本方針についても、シリーズの安定性を高めるものとして歓迎した。FIAとACOは、2030年に最大出力を現行の520kW（約697馬力）から20kW（約26馬力）引き上げることを発表しており、この出力増加はハイブリッドではなく、内燃機関（つまりエンジン）側からのみ得られるものとされている。

新規則下でも自動車メーカーが独自のシャシーや独自のハイブリッドシステムを開発できる点は、プジョーにとって重要だという。ただし彼は、シリーズの技術ロードマップとBoP（性能調整）の2点については、FIAとACOに対して異議を唱えていると語った。