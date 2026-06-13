小林可夢偉、トヨタTR010のレースペースに自信「予選はまったく意識しない形でここまで準備を進めてきた」｜2026年ル・マン24時間レース

ル・マン24時間レースの決勝を前に、TOYOTA Racingの小林可夢偉と平川亮が日本メディア向けの取材に応じ、「レースペースには自信がある」と宣言した。

今年のル・マン24時間レースの予選では、トヨタの2台は苦戦。7号車と8号車の2台揃ってハイパーポール2に進出することはできなかった。

しかし7号車のドライバーであり、チーム代表も務める小林可夢偉は、レースペースには自信があると語った。

「僕らはこのル・マンに向けて、予選はまったく意識しない形でここまできました。だから予選結果については仕方ないかなと思っています」

「例年ならば予選シミュレーションもやりますが、今回は予選シミュレーションを一切やらないでここまでやってきています。でも逆に、レースに向けてはかなりポジティブなパフォーマンスが出せています」

「24時間というとても長いレースになると思うので、そういう部分を踏まえて、しっかりと今後の流れを作っていきたいですね」

ただ小林曰く、最高速が伸びていないことは、唯一と言ってもいい想定外のことだったようだ。ル・マン24時間レースの舞台であるサルト・サーキットは直線区間も多く、最高速は非常に重要な要素なのである。

「残念ながら（最高速は）遅いです」

そう小林は語った。

「今年は直線で速いマシンを作ったつもりだったんですが、そこが思い通りにいかなかったというのは想定外です。そういうクルマを持ってこられなかったのは、唯一の想定外の部分かもしれません」

平川も小林の意見に同意。決勝ではしっかりと戦えると語った。

「ハイパーポールでは、アタックしていないマシンに抑えられてしまい、全部台無しにされてしまいました。ハイパーポール2に行ける可能性はあったので、フラストレーションも溜まりましたし、怒りの気持ちもすごくあります」

そう平川は語った。

「でも、もちろん大切なのはレースです。レースに向けてしっかりと準備してきたので、僕らはしっかりと戦えると思っています。後方からのスタートとなりますけど、勝てるクルマを準備できているので、しっかりと戦っていきたいと思います」

なお小林曰く、今年のタイヤは選択するのがとても難しいらしい。曰く、ソフト、ミディアム、ハードの差がほとんど感じられないというのだ。

「今年のタイヤはとても特殊で、ハード、ミディアム、ソフトのどれを履いても、そしてどんな温度でもあんまり変わらないんです」

「昨年は結構差があったんですけど、今年は性能差を見極めるのがとても難しいです。逆に、決勝の気温が高かろうが低かろうが、どのタイヤを履いても大外れはないのかなと思います」

ル・マン24時間レースは、フェラーリが3連覇中。トヨタは2022年を最後に、優勝から遠ざかっている。

久々の優勝を手にできるのか……2026年のル・マン24時間レースは、6月13日（土）の日本時間23時（現地時間16時）にスタートの火蓋が切られる。