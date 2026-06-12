38号車キャデラックが、ル・マン24時間でポールポジションを逃した理由。計時システムと連動していたソフトウェアに不具合？？
2026年のル・マン24時間レースのハイパーポール2で最速タイムをマークした38号車キャデラックは、ペナルティにより最速タイム抹消となり、ポールポジションを逃した。計時システムが間違っていた可能性もあるという。
Pole sitter Jack Aitken, Cadillac Hertz Team Jota, Sebastien Bourdais
写真：: Rainier Ehrhardt
38号車キャデラック・ハーツ・チーム・JOTAは、今週末に決勝レースが行なわれるル・マン24時間レースのポールポジションを剥奪された。ハイパーポール2でジャック・エイトケンが、許されているよりも早くピットレーンのファストレーンに入ってしまったためだ。
エイトケンがドライブする38号車キャデラックは、ハイパーポール2の開始予定時刻の4分前にピットボックスを離れ、ピットレーン出口に向かった。しかしレースディレクターは、予選開始時刻の3分前を過ぎてからしかピットのファストレーンに入ることはできないと各チームに通達していた。
つまりエイトケンは、レースディレクターの指示に従わなかったとして、ハイパーポール2での最速タイム抹消の処分を受けた。これで38号車キャデラックはハイパーポール2で最下位の10番手となった。繰り上がりでポールポジションを獲得したのは、ドリス・ヴァンスールが乗る15号車WRT BMW Mハイブリッドであった。
JOTAのチーム代表であるディーター・ガスは、エイトケンがセッション開始4分前にピットレーン出口に向けて送り出されたことを認めた。しかしガス代表によれば、チームが使用しているレースコントロールの公式計時システムと連動したソフトウェアは、エイトケンがファストレーンに入った時には、セッション開始3分前と表示されていたという。
「我々とパドックの他のチームが使っているソフトウェアが、明らかに間違っていた」
ガス代表はmotorsport.comにそう語った。
「レースコントロールの計時システムと連動しているのに、なぜ間違っていたのか分からない。理論的には、3分と表示されていたから、我々の行動は正しかったはずだ」
しかもエイトケンがハイパーポール2で最初にコースインしたことは、「全く有利にならなかった」とガス代表は強調する。なぜならエイトケンは、1周走ってピットインし、タイヤ交換を行なったからだ。
「何も得られるモノはなかったんだから、なおさら受け入れ難いね」
そうガス代表は語った。
ただ12号車キャデラックがウィル・スティーブンスのドライビングで3番手タイムを計測しており、最終的に繰り上がってフロントロウ2番手からスタートすることになる。
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