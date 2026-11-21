WEC

トヨタの2027年WECラインアップ発表。元ポルシェのエストレが7号車に加入……小林可夢偉代表「彼のことはライバルとしてよく知ってます」

トヨタ・レーシングの2027年WECドライバーラインアップが発表された。

編集: 2026/11/21 3:19

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Kamui Kobayashi, Nyck De Vries, Kévin Estre

トヨタ・レーシングが、2027年のWEC（世界耐久選手権）ドライバーラインアップを発表。2026年限りで現役引退を決断したマイク・コンウェイの後任として、ケビン・エストレを起用することを明らかにした。

2026年にWECでマニュファクチャラータイトルとドライバータイトルの両方を獲得したトヨタ。ドライバーズチャンピオンになった8号車のラインアップは、セバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレー、そして平川亮というトリオを継続する。一方で7号車は、チーム代表も兼任する小林可夢偉、そしてニック・デ・フリーズに加え、エストレを起用することになった。

エストレは2024年にアンドレ・ロッテラーおよびローレンス・ヴァンスールと共にポルシェ963を走らせ、WECのハイパーカークラスでドライバーズチャンピオンに輝いた実績を持つ。また2018-2019年シーズンにはLM GTE Proクラスでもチャンピオンになっている。

エストレはトヨタ加入に際し、こんなコメントを寄せている。

「トヨタは長年にわたって、パフォーマンスとチーム運営の両面で、WECのベンチマークとなる存在だった。これまでライバルとして対戦してきたからこそ、その強さは十分に理解している」

「そのチームの一員になれることを嬉しく思うし、ル・マン24時間レースの優勝やワールドチャンピオン獲得を目指して戦えることをとても楽しみにしている」

なおエストレは、WECへの参戦と並行して、IMSAへの参戦も続けるという。

小林代表は次のようにエストレの加入を歓迎した。

「ケビンをチームに迎えられることを大変嬉しく思います。彼のことは、WECで共に戦ってきた強力なライバルとしてよく知っています。そんなケビンをチームに迎え、ともに戦えることを嬉しく思います」

「彼の加入によって、ハイパーカークラスのような非常に競争の激しいカテゴリーにおいて重要となる、経験豊富で実績あるドライバーラインアップを引き続き維持することができます。共に今後待ち受ける挑戦に立ち向かっていくことを楽しみにしています」

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