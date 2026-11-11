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WECトヨタ、復活の二冠。小林可夢偉代表「トヨタは勝てないと言われていたのをリセットできた」

WECでダブルタイトルを獲得したトヨタは、オンライン会見で2026年シーズンを振り返った。

公開日時: 2026/11/11 10:54

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Toyota Racing World Champions 2026

写真：: AG Photo

今シーズンのWEC（世界耐久選手権）で、8号車（セバスチャン・ブエミ／ブレンドン・ハートレー／平川亮組）がドライバーズタイトルを獲得し、マニュファクチャラーズタイトルとの2冠を達成したトヨタ。オンライン会見で7号車のドライバー兼チーム代表の小林可夢偉と、8号車の平川亮、そしてチームディレクターおよびTGR-E副会長の中嶋一貴が取材に応えた。

前戦バルセロナでのワンツーフィニッシュでマニュファクチャラーズタイトル獲得を決めたトヨタ。ドライバーズタイトルも7号車と8号車の一騎打ちで最終戦モンツァを迎えた。モンツァでは再舗装された路面とのマッチングに苦しんだこともあり、8号車の10位が精一杯だったものの、この結果ドライバーズランキングでもトヨタの2台がワンツーとなった。

今季、トヨタは昨年までのGR010ハイブリッドにアップデートを投入。TR010ハイブリッドへと生まれ変わったマシンで開幕戦イモラでいきなり8号車が優勝。ル・マン24時間では7号車が、富士では8号車が勝利。これには小林も「勝ちたいレースはすべて取れた」とこれ以上ないといっていいシーズンを過ごした。

見た目も大きく変わったTR010だが、マシンはどう変わったのか、昨年までのGR010でこの成績は成し遂げられたのか聞かれると、小林はTR010の進化を強調した。

「GR010で我々がちょっと足りなかった部分っていうのを今回TR010にして最適化をしたので、どこか1ヵ所でどーんと強くなったのではなくて、簡単に言うと満遍なく強くなったなっていうのが、もしかしたら一番正しい伝え方なのかなと思います」

「昨年までのクルマだったら、この結果は絶対になかったと思います。今年のクルマになったからこそ、我々が求めてる車っていうのをちゃんと作れば、結果がおのずとついてくるようになりました。クルマが良いとドライバーも無理をしなくていいので、流れを引き寄せる力にも響いてきます」

中嶋副会長は、TR010で一貫性が向上し、ドライバーが自信を持って走れるようになったことが大きいと付け加えた。

「まず一つは空力の性能ですね。昨年までの車はあんまり一貫性がなかったというか、コンディションで色々と性能がバラけてしまうようなところが明確にあったので、今年の車になってその部分がまず安定して、ドライバーが常に同じような性能、同じような感覚を感じながら走れるようになったというところが大きいかなと思います」

「あとブレーキだったり、そういったドライバーが一番自信を持って走るのに大事なところで安定して性能が出せるようになったっていうところが、ハード面では一番大きなことかなと思います」

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

写真: Jakob Ebrey

今シーズン、トヨタのレースで特徴的だったのは、必ずしも最速のクルマではない状況で勝利をもぎ取ってきたことだ。特に富士での、平川がドライブする8号車が最後までアルピーヌ36号車を抑えて勝ちきったレースは印象的だった。

このレースについて小林は「勝てたのはほぼほぼ平川のおかげ」だとしつつも、「チャレンジングな戦略との見事なコンビネーションだった」と説明。そのうえで「全てが全て思い通りではなくて。 なのでまだまだチームとして成長しないといけない部分はある」と語った。

自身3年ぶり3回目のドライバーズチャンピオンを獲得した平川は「（クルマの）ペースがない中で、チーム力で勝ち取ったホームレースの優勝はすごく意味があったと思います」と語り、タイトル争いの中で勝負どころだったと強調した。

新しいスローガン『For the Engineering Race（エンジニアリングのためのレース）』を掲げて今季を戦ってきたトヨタ。中嶋副会長曰く、「詳しくは言えないものの、キーになるような戦略判断をするエンジニアの負荷を下げられるような体制にできたことも良い影響があった」という。

ハイパーカークラスのライバルを圧倒した今季のトヨタだが、来季は新たにマクラーレン、フォードがハイパーカークラスに参戦。さらにフェラーリやプジョーも、今季のトヨタのようにアップデートを投入する計画を立てている。

そんなライバルたちに対し、小林はチーム代表としてチームのさらなる進歩についてのアイデアを示唆した。

「トヨタはル・マンで勝てないとか、（他の）メーカーがいて勝てないと言われていたのを一回リセットできたと思っているので、来年は今までの進化だけではなくて、新しい挑戦をさせてもらえないかなと思って、この前上原（隆史）プレジデントにも相談させていただきました」

「競争が激しくなればなるほどお金がかかったりする、モータースポーツのあまり良くないところにいかないように、AIがエンジニアをやるようなこともアイデア程度に思い浮かんでいます」

「『For the Engineering Race』の部分は変えません。失敗してでもいいから何かしら学ぶものはないのかなというふうに個人的には思っていて。 最終的にそれがうまくいったら、もしかしたら今までと違うアプローチで、良いクルマ作りをできるのかなというふうに思っています」

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