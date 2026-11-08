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F1からWECへ。平川亮「クルマの限界で走らせるのは一緒」モンツァ決勝は苦戦予想も攻めの姿勢

WEC最終戦モンツァ6時間レースを前に、トヨタの小林可夢偉と平川亮が日本のメディアの取材に応えた。

公開日時: 2026/11/08 9:38

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#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

写真：: FIA WEC / DPPI

WEC（世界耐久選手権）の最終戦モンツァ6時間レースは、トヨタ勢が予選で下位に沈んだが、7号車のドライバー兼チーム代表の小林可夢偉と8号車の平川亮は、苦しいながらも来季につながるレースで、圧倒的な強さを見せたシーズンを締めくくりたいと語った。

前戦バルセロナでワンツーフィニッシュを飾り、すでにマニュファクチャラーズタイトルを獲得したトヨタ。最終戦のモンツァ6時間の予選ではハイパーポールに進めず、8号車が14番手、7号車は17番手からスタートすることになる。

しかし、すでにドライバーズタイトルも獲得の権利を残しているのは首位の8号車と、17ポイント差の7号車のみ。タイトル争いという意味ではまさにノープレッシャーでレースを戦える。

「2台揃ってかなり厳しい予選になり、ハイパーポールには行けませんでした」

そう小林は予選を振り返った。

「雨でも多少なりとも苦戦してたんですけど、ドライも苦しんでいるなというのが現状です。レースは全力で戦うのみとしか言うことはないかなと思います」

平川は、再舗装でスムーズになったモンツァの新しい路面にマシンを合わせ込み切れていないと語った。

「サーキット自体が再舗装で結構スムーズになったのに対して、マシンが最適化されていなかった部分はあるんですが、サーキットにクルマがあっていないのかなと。レースに向けては予選で学んだところからさらにクルマを良くして臨むつもりです」

ただ決勝に向けては、来年に向けた実験という意味でも、アグレッシブに戦いたいと小林は語った。

「ノープレッシャーで最終戦に挑めるということで、何か来年に見つかるものがないかっていうところも含めて、チャレンジングなセットアップで戦略も含めて、アグレッシブ気味にいきたいなというふうには思ってます」

今季はマシンを大幅にアップデートし、TR010でシーズンを戦ってきたトヨタ。競争が激化しているハイパーカークラスの中でも、高いパフォーマンスでまさにシーズンを支配してみせた。

そんなシーズンを振り返り、ふたりはこれ以上ない評価を下した。

「初戦イモラでの優勝から、一番のハイライトであるル・マンで1位と3位という素晴らしい結果でした。富士では戦略、チーム力で優勝できたり、バルセロナではもちろん速さはあったんですけども、タイヤのデグラデーションがすごく少なくて勝ったりだとか総合力がすごく高かったかなと思いますし、WECにトヨタが参戦してきた歴史の中を見ても、一番と言っていいほど強さを発揮できたかなと思っています」

そう平川が話すと、小林も感謝の言葉を口にした。

「素晴らしい。もうそれ以外言えることがありません。本当にチームに感謝ですね。そしてもちろんサポートいただいた中嶋（一貴／TGR-E副会長）さん、上原（上原隆史／TGR-Eマネージングディレクター）さん、モリゾウ（豊田章男会長）さんに感謝したいと思います」

平川は、1週間前のF1メキシコシティGPで急遽ハースからF1デビュー。見事10位入賞を果たした。今週末のサンパウロGPでもF1をドライブする可能性もあったが、ハースは来季のドライバーであるラファエル・カマラの起用を決定。小松礼雄代表は、平川に直接電話で説明をしたという。

F1からWECに”戻った”平川は、F1とWECに違いについて話し、モンツァのレースに挑むのにあたっては問題なかったと語った。

「特に最初の1周目はすごく遅く感じましたけど、ハイパーカーの方すごく攻める感じの走りができるので、その辺は使い分けをしなくちゃいけない部分はあります。ただクルマの限界を探してそこで走るという意味では同じなので、それがスピードが速いか遅いか、それをやる時間がWECは長かったりという違いだけです。いろいろな経験ができて、そういういろいろな状況に対する適応力が上がっているのかなとは思います」

「心構えとしては、圧倒的に先週の方が難しかったですし、それも急に話が来たので……今回のモンツァはもう前から準備してきたことなので、全く問題はなかったかなと思っています」

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