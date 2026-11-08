F1 サンパウロGP

オコンの早期離脱は、チーム全員にとって”驚き”だった。ハース小松代表明かす「やはり詳細は言えない……でも、常に学びの連続でした」

ハースF1の小松礼雄チーム代表が、メキシコシティGPの金曜日限りでエステバン・オコンを解雇した経緯について説明。この決定を伝えた時、チームの誰もが驚いたと明かした。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/08 7:14

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

写真：: Joe Portlock / Getty Images

エステバン・オコンはF1メキシコシティGPの金曜日、チームと意見の相違があったとして翌日以降の走行を控えることになり、リザーブドライバーの平川亮が急遽F1デビューを果たした。

この決定をチームに伝えたところ、メンバーの誰もが驚いていたと、チーム代表の小松礼雄が明かす。

オコンはメキシコシティGPのフリー走行2回目を終えた後、チーム側と意見の相違があり、最終的に契約は早期に終了することになった。様々な憶測が飛び交っているものの、実際に何が起きたのかは今も不明のまま。FP2での走行プランを巡って、レースエンジニアのローラ・ミュラーと意見が食い違ったことだけは分かっている。

この結果メキシコシティGPでは、リザーブドライバーの平川が土曜日以降に走行。決勝も走り、急遽の参戦ながら10位入賞を果たした。今週末のサンパウロGPでは、ハースの2027年ドライバーに決まっている新人、ラファエル・カマラが搭乗。F1デビューを果たすことになる。

「土曜日の朝、チームのメンバーに『エステバンはもうドライブしない。リョウがドライブする』と伝えなければいけませんでした。もちろん、みんな驚いていました」

小松代表はそう語った。

「彼らにも言いましたが、特にチーム内ではできる限り透明性を保ち、情報を共有することで状況を理解してもらえるようにしたいと思っています。でも、これ以上は何も言えません」

小松代表はオコンとの一件について詳細を語ることはできないと改めて語ったが、オコンと仕事をする中で、ドライバーの扱い方を学んだと認めた。

「毎日が学びの連続です」

そう小松代表は言う。

「本当に毎日新しいことに直面します。常に学び続けているんです。もちろん、エステバンと仕事をしてからもうすぐ2年になりますが、たくさんの学びになりました。まさに継続的な学習経験です」

なおオリバー・ベアマンは、オコンが早々に離脱したことで、エースドライバーという重責を担うことになる。しかし自身の心構えは「変わっていない」と明言した。

「もちろん、エステバンがいないのは奇妙な感じだし、誰にとっても大変な状況であることは明らかだ」

そうベアマンは付け加えた。

「彼の気持ちはよくわかる。状況は複雑だし、色々なことが変わってしまったのは確かだ」

「ただ、このことがチームに混乱をもたらさないことを願っている。少なくとも先週は、まったく混乱はなかったと言える。むしろラファが今回のレースでこのマシン乗ってくれることはプラスに働くだろうし、チームとしても来年に向けて準備を進めている」

来シーズン、カマラにどんなことを期待しているかと尋ねられたベアマンは、こう語った。

「正直に言って、僕を限界まで追い込んでくれるチームメイトがいることを楽しみにしている」

そうベアマンは語った。

「もちろん、エステバンも僕を厳しく追い込んでくれた。でもラファもまた、非常に強力なライバルになるだろう」

「僕らのような戦う意思が強い人間、特にレーシングドライバーにとって、自分を次のレベルに引き上げてくれる存在は不可欠だ。それがチームの力最大限に引き出す最善の方法だと確信している」

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