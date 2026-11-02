F1 メキシコシティGP

平川亮、繰り上がりで10位入賞。初のF1レースも体力的には全く問題なし「これが耐久レースドライバーの力です！」

F1メキシコシティGPでF1デビューを果たし、10位入賞を手にした平川亮は、体力には問題なかったと語った。

田中 健一 Ronald Vording

編集: 2026/11/02 10:15

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Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

ハースからメキシコシティGPで急遽F1デビューを果たした平川亮は、粘りのレースを見せて13番手でフィニッシュ。しかしレース後に3台のマシンにペナルティが科されたことで10位に繰り上がり、初戦ながらいきなり1ポイントを獲得した。

平川にとっては初のF1のレースだったが、体力的には全く問題なかったと語った。

平川は、エステバン・オコンが土曜日以降のセッションを走らないことが急遽決まったため、いきなりハースF1のマシンに飛び乗った。そして18番グリッドから決勝レースをスタート……初めてのF1レースに挑んだ。レース序盤は、そのポジションを維持して走った。

平川曰く、他車との接触を避け、慎重なスタートを心がけたという。

「スタートは良かったんですが、71周のレースを走り切りたかったので、接触を避けました。そのためポジションが少し悪くなってしまいました」

平川はレース後にそう語った。

「その後は他のマシンの後ろにつき、学ぼうとしました。序盤は他のドライバーに比べて少し遅かったかもしれません。でも彼らから学ぶために、後ろをついていきました。中盤から終盤にかけては自信がつき、特にセーフティカーが解除された後には、2台を抜くことができました」

「まずは完走できて良かったです」

平川は他のサーキットと比較することはできないとしながらも、うまく立ち回ることができたと語る。そしてレース終盤には、オーバーテイクのチャンスを冷静に見極め、そしてウイリアムズ勢2台を仕留めた。

「比較対象がないので分かりませんが、このサーキットはターン1まで長く、ブレーキングポイントでは右にも左にも、そして前にも後ろにも他のマシンがいました。だからかなり難しかったですが、うまく対処することができました」

「オーバテイクするためには、一定の距離感が必要でした。特にトレイン状態となっている時には、なかなか仕掛けにくいです。でも前を行くクルマがオーバーテイクに失敗した時に、チャンスがやってきます。だから、その瞬間をずっと待っていたんです」

そしてそれが、最終的に繰り上がりで入賞を手にすることにつながった。

ところでF1マシンは、レースを走り切ると身体的にかなり厳しいと言われている。平川が普段WECで走らせているハイパーカーもモンスターだが、そのコーナリングスピードは比べ物にならない。例えばバルセロナ-カタルニア・サーキットでは、様々なコンディションこそ異なるが、1周のラップタイムは15秒ほど異なる。

しかし体力的には問題なかったと平川は言う。

「24時間レースとは、もちろん違います。でも、体力的には問題ありませんでした」

「耐久レースのドライバーの力を、発揮できたと思います」

今週末には、すぐにサンパウロGPが行なわれる。このサンパウロGPでオコンがマシンに戻ることになるのかどうかはまだ分かっていない。もしオコンが戻らないとなれば、再び平川にチャンスが巡ってくるかもしれないが、それはそう簡単ではない。平川はイタリアのモンツァで行なわれるWECの最終戦に出走する予定だからだ。しかも平川は、今季のWECドライバーズチャンピオンを手にするまであと一歩のところにいる。

サンパウロGPも出走するのかどうかと尋ねられた平川は、こう語った。

「今はまだ何も分かりません。ただこの瞬間を楽しみたいと思っています」

ただ平川はトヨタのWEC最終戦に向けたプレスリリースに、こんなコメントを寄せている。

「チームはこのポジションにたどり着くために本当に懸命に努力してきましたし、皆でマニュファクチャラーズチャンピオンシップ獲得を祝えたことは素晴らしい経験でした。残るレースはあと1戦です。8号車としてドライバーズチャンピオンシップを獲得できるよう全力を尽くします」

さて平川は今週末、イタリアにいるのか？ それともブラジルか？

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