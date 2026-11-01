F1 メキシコシティGP
アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ
アストンマーティン・ホンダは、F1メキシコシティGPをわずか5周でリタイア。しかも2台揃って……フリー走行までは期待が膨らんでいただけに、失望が大きな結末となった。
田中 健一
編集: 2026/11/01 23:57
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
アストンマーティン・ホンダにとってF1メキシコシティGPは、忘れたいような最悪の1戦となった。5周目を走り切ったところでフェルナンド・アロンソはピットに戻ってリタイア、ランス・ストロールも6周目の途中でリタイア……レース早々に全滅となってしまった。
アロンソ曰く、リタイアの原因はMGU-Kのトラブルにあったようだ。
初日、2日目と、特にアロンソが好ペースを発揮。決勝でも中団グループ上位を争えるのではないかと大いに期待が寄せられた。
しかし予選Q1ではアロンソのマシンにトラブルが発生し、Q1を突破することができなかった。そして迎えた決勝レースでは、3周を走ったところで2台揃ってピットインし、タイヤを交換。クリーンエアの中を走ろうとしたが、それでもマシンに不具合が起き、アロンソは5周目を終えてピットイン。ストロールは6周目に入ったものの、途中でマシンを止めた。
レース早々、まさかの2台揃ってのリタイア。まさに最悪の結末となった。
「今日は悔しい1日だった。厳しいレースになることは分かっていたけど、こんなに早くリタイアしなければいけなかったのは残念だ」
アロンソはレース後にそう語った。
「予選で僕らを苦しめたMGU-Kのトラブルが再び発生し、リタイアを余儀なくされた。今日のような日は厳しい教訓を与えてくれるが、そこから学んでいる」
「モチベーションを維持するために最前を尽くし、来週のブラジルでのレースに向け、全力を尽くす」
またストロールもこう語った。
「トラブルが発生し、バッテリーの損傷を防ぐために、6周目でリタイアせざるを得なかった。週末を通じて長時間作業してきたチームにとって、厳しい1日だった。それでも、マシンについて考えるべきことはたくさんある」
「ブラジルまであと数日しかない。そこでどうなるか、見てみよう」
なおチーム代表のエイドリアン・ニューウェイは、プレスリリースにただ1行だけコメントした。
「特にフェルナンドが週末を通じて良いペースを見せていただけに、残念な1日になった」
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