コラム

F1 メキシコシティGP

ついにF1デビューへ……平川亮の想い叶う。紆余曲折も、常に語り続けてきた目標が現実に「F1は夢」

平川亮は、常々F1に乗ることを目標としてきた。ただ乗るだけではなく、レースで走ること……それが遂に叶うことになった。

田中 健一

公開日時: 2026/11/01 4:42

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

平川亮のF1デビューが急遽決まった。ハースF1は、メキシコシティGPのフリー走行3回目以降、エステバン・オコンに代わって平川を起用すると突如発表したのだ。

これで平川は、日本人19人目のF1”決勝出走”ドライバーとなることが決まった形だ。

平川は若い頃から、目標はF1に参戦することであると公言してきた。トヨタの育成ドライバーとして育ってきた身であり、当初はトヨタがF1と関わっていなかったことから、簡単なことではないと見られていた。しかしそれでも平川は、レッドブル・アスリートのひとりとして日本GPを訪れるなどしていた。

2018年の日本GPのパドックで平川は、motorsport.comの取材に対してこんなことを語っていた。ちなみにこの当時の平川は、スーパーGTにトムス（#1 KeePer TOM'S LC500）から、スーパーフォーミュラにはインパル（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）から参戦していた。

「自分の中ではずっとF1に行きたいという気持ちは持っています。フォーミュラカーの頂点はF1ですから、目指したいという気持ちはあります」

「僕はトヨタのドライバーです。（レッドブルとトロロッソは）ホンダさんなので……そこは言うのは難しいですけどね。でも、レッドブル・アスリートとしての枠組みもありますから」

「F1はモータースポーツの頂点ですから、そこを目指さない意味はありません。去年スーパーGTのチャンピオンになって、日本の頂点は獲りました。でも世界の頂点はF1……そんな風に考えています」

そんな平川は2022年から、TOYOTA GAZOO Racingの一員としてWECに参戦。いきなりル・マン24時間レースを制し、シリーズチャンピオンに輝くなどした。これが、F1に近づいた。スーパーライセンスポイントを着実に積み上げ、基準となる40ポイントを超えることに繋がったわけだ。

そして2023年の日本GPで、平川が翌年から、マクラーレンのリザーブドライバーを務めることが発表された。この発表の場には、トヨタ自動車の豊田章男会長も訪れる力の入れようだった。

そして同年10月、型落ちのマシンではあったものの、平川はF1マシンを初めてドライブ。念願を叶え、2024年はWECにフル参戦しつつ、マクラーレンのリザーブドライバーを務め、シーズン最終戦アブダビGPのFP1では、F1公式セッションデビューを果たした。またその直後のポストシーズンテストでは、ハースF1のマシンを走らせた。

この2024年の10月、トヨタはハースF1との提携を発表。これまで長きにわたってF1との距離を取り続けてきたトヨタが、一気にF1への関与を深め始めた。

平川の周りも慌ただしくなった。翌年1月、平川はアルピーヌのリザーブドライバーに”移籍”した。この移籍は、F1のレギュラードライバーを目指してのこと。マクラーレンよりも、そしてハースよりも、アルピーヌに在籍していた方がレギュラーシートを手にする可能性が高かったのだ。

「アブダビのFP1で走って満足しているわけではなく、レギュラードライバーとしてF1で走るのが、僕の一番の目標です」

2025年の東京オートサロンの際、平川はmotorsport.comの取材にこう答えている。

「一番のキーになったのは、モリゾウさん（トヨタ自動車の豊田章男会長）が、僕がレギュラードライバーとして乗らなければならないと考えて下さったことです」

「そこに向けて、加地さん（トヨタの加地雅哉TGRグローバルモータースポーツディレクター）にも色々と探してもらった結果、アルピーヌが一番それに近いということで、今年はアルピーヌのリザーブドライバーになりました」

ただそのアルピーヌも事情が変わってしまう。フラビオ・ブリアトーレがチームの実権を握るようになったことで、ドライバー起用の方針が大きく代わったモノと思われる。

平川は日本GPのFP1でアルピーヌのマシンを走らせると、その直後にハースに移籍し、やはりリザーブドライバーに就任。するとバーレーンGPのFP1ですぐさまハースのマシンを走らせた。

2026年シーズンもハースのリザーブドライバーを引き続き務め、度々FP1を走行。その度に周囲に感銘を与える走りを見せてきた。しかも短期間の間にメルセデス、ルノー、そしてフェラーリのPUを走らせることにもなった。そういう経験を手にしているドライバーは、他にいないだろう。

そんな平川はハースの2027年レギュラードライバー候補にも名を連ねていた。しかしチームが最終的に選んだのはラファエル・カマラであり、平川はチャンスを掴めなかった。今年の10月中旬のことだ。

「最初に感じたのは失望です。そこは正直に言わなければいけません。僕にとってF1は夢だったし、今もその夢は変わっていないですから」

平川は当時そうコメントした。

「テストでは、すべての走行で自分のパフォーマンスに満足しています。自分にはF1のシートを獲得できる力があったと感じているし、その点は誇りに思っています」

それから約10日、平川に突如チャンスが巡ってきた。メキシコシティGPのFP3直前、ハースは声明を発表し、エステバン・オコンに代わってFP3以降は平川を起用することを明らかにしたのだ。

チームはこの理由について説明していない。しかし平川にとっては念願のF1出走である。このチャンスを活かさない手はない。

FP3では19番手。本来ならばこのセッションで2セットのタイヤしか使わないのが常であるが、平川は3セットを使ってマシンを習熟。そして予選でも19番手となった。無事に決勝レースをスタートすれば、日本人19人目のF1決勝出走ドライバーということになる。

平川は初のF1のレースでどんな走りを見せるのだろうか？ 日本時間の11月2日（月）朝5時のスタートとなるメキシコシティGPに大いに注目が集まる。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」

More from

田中 健一





フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」



F1



F1



メキシコシティGP



3 時間前



フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」





勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選



F1



F1



メキシコシティGP



6 時間前



勝たなきゃいけない……ハミルトンとラッセルがフロントロウに並ぶ。初予選平川19番手。アロンソ、トラブルに激怒｜F1メキシコシティGP予選





平川亮、F1デビューに向けしっかり慣熟走行19番手。ノリス超僅差でアントネッリに”先着”｜F1メキシコシティGPフリー走行3回目



F1



F1



メキシコシティGP



9 時間前



平川亮、F1デビューに向けしっかり慣熟走行19番手。ノリス超僅差でアントネッリに”先着”｜F1メキシコシティGPフリー走行3回目

More from

平川 亮





平川亮、初のF1予選はトラフィックに泣き19番手「Q2には余裕で進めたはず……」



F1



F1



メキシコシティGP



2 時間前



平川亮、初のF1予選はトラフィックに泣き19番手「Q2には余裕で進めたはず……」





平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」



F1



F1



メキシコシティGP



13 時間前



平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……詳細は明かされずも「病気が理由ではない」





WEC富士大逆転勝利のトヨタ。アンカー平川亮、アルピーヌの猛攻凌ぐ「普通に走れば、抜かれないと思っていました」



WEC



WEC



Fuji



1 ヵ月前



WEC富士大逆転勝利のトヨタ。アンカー平川亮、アルピーヌの猛攻凌ぐ「普通に走れば、抜かれないと思っていました」

More from

ハース





エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める



F1



F1



メキシコシティGP



4 時間前



エステバン・オコン、メキシコシティGP欠場について声明。暴力行為があったとの噂を完全否定……「関係者との間で議論があった」と認める





ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」



F1



F1



アメリカGP



8 日前



ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」





ゴジラとのコラボレーション再び。ハース小松代表「新たなファン層をF1に繋げる機会になるはず」



F1



F1



アメリカGP



11 日前



ゴジラとのコラボレーション再び。ハース小松代表「新たなファン層をF1に繋げる機会になるはず」

最新ニュース





ついにF1デビューへ……平川亮の想い叶う。紆余曲折も、常に語り続けてきた目標が現実に「F1は夢」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



ついにF1デビューへ……平川亮の想い叶う。紆余曲折も、常に語り続けてきた目標が現実に「F1は夢」





カタールGP開催を巡りライダーとMotoGP間で緊張高まる。ストライキしたら最終2戦出場停止ペナルティも？？



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



1 時間前



カタールGP開催を巡りライダーとMotoGP間で緊張高まる。ストライキしたら最終2戦出場停止ペナルティも？？





ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



ハミルトン、フェラーリ移籍後初のPP獲得！ 41歳ポールシッターはマンセル以来「今でもこの仕事が大好きだ」





アイザック・ハジャー、ファンを押し退け”警告”を受ける……当該ファンの非も認め、ペナルティは軽減



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



アイザック・ハジャー、ファンを押し退け”警告”を受ける……当該ファンの非も認め、ペナルティは軽減

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録