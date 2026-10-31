F1 メキシコシティGP

平川亮、F1デビューに向けしっかり慣熟走行19番手。ノリス超僅差でアントネッリに”先着”｜F1メキシコシティGPフリー走行3回目

平川亮がF1メキシコシティGPのFP3で19番手タイムを記録。F1デビュー戦に向けて準備を整えた。最速はマクラーレンのランド・ノリスだった。

田中 健一

編集: 2026/10/31 18:55

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Abschlusstraining Mexiko: Lando Norris 0,001 Sekunden vor Antonelli

写真：: LAT Images

F1メキシコシティGPのフリー走行3回目が行なわれ、マクラーレンのランド・ノリスがトップタイムを記録。急遽参戦が決まった平川亮（ハース）は19番手だった。

メキシコシティGPの2日目も晴れ。気温は23度、路面温度44度というコンディションでFP3の開始時刻を迎えた。

このFP3開始直前には、ビッグニュースが飛び込んできた。平川がエステバン・オコンに代わって今週末のFP3以降のセッションを走ることになったのだ。平川としては念願のF1デビュー戦ということになる。

そんな平川は、セッション開始と同時にコースイン。ソフトタイヤを履き、積極的に周回を重ねていった。ただ多くのマシンはピットで静観した。

セッション序盤、アウディのガブリエル・ボルトレトはパワーユニット（PU）の不具合を訴えてピットイン。タイム計測ができなかった。またキャデラックのセルジオ・ペレスも、1周を周回したところでピットに戻りPUの載せ替えを決断した。

また初日好調だったフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）も、ターン1で低速走行中にスピンし、PUの不具合を訴えた。ただ大きな問題はなかったようで、ピットに戻らず走行を続けた。

セッション序盤に最速を記録したのは、ミディアムタイヤを履いたフェラーリのシャルル・ルクレールで1分18秒720。しかしメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが1分18秒658を計測してトップに立った。

ただこれを上回ったのがフェラーリのルイス・ハミルトンで、1分18秒268。マクラーレンのオスカー・ピアストリがこれに続いた。その後、ルクレールが1分18秒185を記録し首位に。アントネッリも自身のタイムを縮めるも、フェラーリ勢2台には及ばなかった。ルクレールはその後、1分18秒152までタイムを伸ばした。

平川は他のマシンに先んじて2セット目のタイヤを投入。ここでソフトタイヤを2セット使った。これで1分19秒538までペースを伸ばし、14番手につけた。

セッションの残りが20分を切った頃から、上位勢も2セット目のタイヤを投入。ここでソフトタイヤを履いたジョージ・ラッセル（メルセデス）が1分18秒107で首位に立った。ただこのタイムはあまり優れたものではなく、直後にマクラーレンのランド・ノリスが1分17秒873トップタイムを塗り替えた。

その後アントネッリが1分17秒601を記録し、ノリスに0.2秒以上の差をつけて首位に立った。フェラーリ勢は2セット目最初のアタックでミスがあり、タイムを伸ばせなかった。

これでアントネッリが首位のままセッションを終えるかと思われたが、ノリスが1分17秒600を記録。アントネッリよりもわずか0.001秒だけ速いタイムでこのセッションを首位で終えた。

アントネッリはチャンピオン決定に向けて絶好とも言える2番手。3番手にはルクレールがつけた。

以下ピアストリ、レッドブルのマックス・フェルスタッペン、ハミルトン、ラッセル、レッドブルのアイザック・ハジャーというトップ8となった。

中団勢最速はレーシングブルズ勢で、リアム・ローソンが9番手、アービッド・リンドブラッドが10番手。他の中団グループのマシンには0.4秒という大きな差をつけた。その後ろにはアウディのニコ・ヒュルケンベルグであった。

アストンマーティン・ホンダはアロンソが14番手。レーシングブルズ勢との差は大きいものの、11番手ヒュルケンベルグとの差は0.3秒弱であり、予選に十分期待を抱かせる結果になったといえよう。ランス・ストロールは中盤以降トラブルもあったようで、結局18番手に終わった。

平川は他よりも1セット多い3セットのソフトタイヤを使用（このセッション後に全車2セットのタイヤを返却しなければいけないことになっている）。急遽の参戦決定に伴い慣熟走行をしっかりと行ない、19番手となった。このあと、初めて挑むF1の予選でどんな走りを見せるのか、注目が集まる。

トラブルに見舞われたボルトレトとペレスはノータイムだった。

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