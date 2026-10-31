F1 メキシコシティGP

平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……理由は明かされず

平川亮は、F1メキシコシティGPでエステバン・オコンに代わってハースから出走することになった。

Ed Hardy

公開日時: 2026/10/31 15:05

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Ryo Hirakawa, Haas F1

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1第19戦メキシコシティGP土曜日の走行を前にしたタイミングで、ハースF1チームはエステバン・オコンに代わって平川亮が残りのセッションに出場することを発表した。

ハースのリザーブドライバーを務める平川は、メキシコシティGP金曜日のフリー走行1回目でオコンのマシンをドライブ。これはレギュレーションで定められたルーキー起用義務を消化するためであり、平川は15番手のタイムを記録していた。

そんな中、平川は土曜のFP3からオコンに代わってVF-26をドライブすることが発表された。これまでテストやフリー走行で何度もF1マシンをドライブしてきた平川だが、これがF1デビュー戦となる。

なおチームは「現時点でこれ以上の声明は発表されない」としており、交代の理由は公表されていない。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」

More from

Ed Hardy





圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」



F1



F1



アメリカGP



4 日前



圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」





アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く



F1



F1



シンガポールGP



9 日前



アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く





元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」



F1



F1 15 日前



元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」

More from

エステバン オコン





ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」



F1



F1



アメリカGP



8 日前



ハースのオコン、自身の離脱とカマラ加入を語る「彼はF1に相応しい。でも僕だってF1から追い出されるドライバーではない」





ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える



F1



F1



シンガポールGP



16 日前



ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える





ハース、オコンとの契約を今季限りで延長せず……後任候補と目される5人のドライバー。平川亮、角田裕毅の可能性はあるのか？



F1



F1



アゼルバイジャンGP



27 日前



ハース、オコンとの契約を今季限りで延長せず……後任候補と目される5人のドライバー。平川亮、角田裕毅の可能性はあるのか？

More from

ハース





ゴジラとのコラボレーション再び。ハース小松代表「新たなファン層をF1に繋げる機会になるはず」



F1



F1



アメリカGP



11 日前



ゴジラとのコラボレーション再び。ハース小松代表「新たなファン層をF1に繋げる機会になるはず」





ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」



F1



F1



シンガポールGP



15 日前



ハースF1小松礼雄代表、ラファエル・カマラ起用の理由を説明「TPCでの彼の走りは傑出していました。それだけです」





F1ドライバーになるために”必要なこと”を鍛える、ハースとトヨタの育成プログラム「それが結果に繋がっていけばいいと思う」



F1



F1 30 日前



F1ドライバーになるために”必要なこと”を鍛える、ハースとトヨタの育成プログラム「それが結果に繋がっていけばいいと思う」

最新ニュース





平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……理由は明かされず



F1



F1 F1



メキシコシティGP



平川亮、急転直下でF1デビュー決定。オコンに代わってFP3以降のセッションに参加……理由は明かされず





フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



2 時間前



フェラーリ代表、最高の滑り出し見せたメキシコシティGPに期待も「土曜日に向け、最大限の結果を引き出さないと」





マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



3 時間前



マシンが準備されてない！ ピットインして激怒ミラー、チームに謝罪「行き違いがあった。間抜けに見えただろう」





メルセデス、新パッケージのポテンシャルはまだ解放できず？ ラッセル「最適な領域からかなり外れている」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



3 時間前



メルセデス、新パッケージのポテンシャルはまだ解放できず？ ラッセル「最適な領域からかなり外れている」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録