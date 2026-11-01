F1 メキシコシティGP

キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝

アンドレア・キミ・アントネッリが、F1メキシコシティGPで3位に入り、2026年のF1王者に輝いた。F1初戦の平川亮は13位だった。

田中 健一

編集: 2026/11/01 22:52

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Mark Thompson / Getty Images

F1メキシコシティGPの決勝レースが行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝。3位でフィニッシュしたメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが今季のワールドチャンピオン獲得を決めた。F1デビュー戦を戦った平川亮（ハース）は13位だった。

気温24度、路面温度49度というコンディションで決勝レースのスタート時刻を迎えた。選択したタイヤはほどんどがソフト。フロントロウのふたり、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）とジョージ・ラッセル（メルセデス）は中古のソフトタイヤを選んだ。5番手マックス・フェルスタッペン（レッドブル）を皮切りに6台がミディアムタイヤを履いた。

スタートで蹴り出しが良かったのはフェラーリ勢。ハミルトンが首位をキープし、シャルル・ルクレールが2番手に上がって1-2体制を築いた。ラッセルは蹴り出しこそ素晴らしかったが、他より早く電気エネルギーが枯渇してしまったか減速し、5番手まで後退した。フェルスタッペンも3番手に上がった。

2番手に上がったルクレールは、果敢にチームメイトのハミルトンに攻撃を仕掛ける。するとターン2で2台がオーバーラン。ルクレールはショートカットする形でコースに復帰し、ハミルトンは加速が鈍った瞬間にフェルスタッペンの先行を許した。このインシデントにより、ルクレールにはコース外を走ってアドバンテージを得たとして、5秒のタイム加算ペナルティが出された。

この結果ルクレール、フェルスタッペン、ハミルトン、アントネッリ、ラッセルというトップ5。その後方にはレーシングブルズのアービッド・リンドブラッドが上がってきた。

レッドブルのアイザック・ハジャーは、ラッセルと接触したことでスピンを喫して後方に落ちた。この接触に関してラッセルには、10秒のタイム加算ペナルティが科された。

アストンマーティン・ホンダ勢は、3周目を終えた時点で2台揃ってピットストップ。冷却に苦しんでいたようで、クリーンエアを使って走ることを目指した。しかしアロンソには、5周目を走り切ったところで「予選と同じ問題が起きた」と無線が飛び、リタイア。ストロールにも続く6周目にトラブルが発生し、リタイアとなった。フリー走行までは好調な走りを見せていたアストンマーティン・ホンダ勢は、レース早々にまさかの形で姿を消した。

ストロールがコース脇にストップしたことで、バーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。

レース再開後はルクレールが逃げ、フェルスタッペンがそれを追う展開。しかし先頭でクリーンエアを走るメリットは大きいようで、ルクレールがどんどん逃げていく。24周目にはフェルスタッペンとの差は5秒以上となり、ペナルティを消化しても首位をキープできる差を築いた。

これには特にハミルトンが憤慨。「スチュワードはシャルルを勝たせようとしているみたいだ」と無線で不満を訴えた。

上位勢では26周を走り終えた段階でオスカー・ピアストリ（マクラーレン）がピットインし、ミディアムからソフトへと交換した。

続く27周目終了時点では、首位ルクレールもピットイン。5秒のペナルティを消化し、ミディアムタイヤへと履き替えた。なお同じタイミングで2番手マックス・フェルスタッペン（レッドブル）もピットインし、ルクレールの前に出ることに成功。ただまだ残り周回数は44周……フェルスタッペンはミディアム→ソフトと交換したため、1ストップを狙うにはあまりにも厳しい状況である。ハミルトンは28周を走り切ったところでピットインした。

ラッセルは33周を走ったところでピットイン。10秒のペナルティを消化し、ピアストリの前でコースに復帰した。ただアントネッリとノリスはなかなかピットストップせず、1スティント目を伸ばしていった。

そんな中ノリスはペースが徐々に落ちはじめてアントネッリとの差がどんどん広がっていき、39周目が終わった段階でピットインした。しかもピットストップでミスがあり、通常よりも3秒ほどタイヤ交換に時間がかかってしまった。

アントネッリはソフトタイヤで43周を走り切ったところでピットイン。左リヤタイヤタイヤの交換に手間取った。これによりハミルトンの12秒後方でコースに復帰した。

その直後、キャデラックのバルテリ・ボッタスがターン1でクラッシュ。ブレーキング時に左フロントのサスペンションが破損し、コントロールを失ってしまうという大変恐ろしい事故だった。

これによりセーフティカーが出動。ハミルトンはこれを好機を見て、ピットストップ。アントネッリに先行を許すこととなった。ただアントネッリとしては、あと1周ピットストップを先送りしていればポジションを大きく上げるチャンスだったわけで、無線で悔やんだ。

しかしテックプロバリアの修復に時間がかかると判断され、セーフティカーから赤旗中断に変更。結局ハミルトンはポジションをひとつ落としただけになり、こちらも無線で不満を訴えた。

ただ赤旗中断後の再スタート順は、全車のポジションが最後に確認できた位置の順ということになるため、ハミルトンはアントネッリの前から再スタートを切れることになった。

40分ほどの中断を経て、スタンディングスタートでの再開となった。残りは25周。全車がソフトタイヤで再スタートに挑んだ。

絶好の蹴り出しを見せたのはハミルトン。一気にルクレールを抜き、フェルスタッペンに迫った。ターン1〜3では先頭を行く2台が横並びとなり、若干の接触はあったものの、フェルスタッペン、ハミルトンの順序は変わらなかった。

一方でルクレールはターン1でロックアップ。大きく白煙を上げ、フラットスポットを作ってしまった。すると48周目にはアントネッリがルクレールをオーバーテイク。3番手に上がった。

ルクレールはロックアップの代償が大きく、「タイヤのバイブレーションが酷い」と訴え、ペースも上がらない。その結果、ノリスに厳しいプレッシャーをかけられてしまう。

ハミルトンはフェルスタッペンの後方1秒少しというところでキープ。できるだけ新鮮な空気を受けつつ周回を重ね、攻撃のチャンスを狙った。

そんな中59周目、7番手を争っていたリンドブラッドとピアストリがターン1〜2の間で接触。リンドブラッドのマシンは弾き飛ばされ、ウォールにぶつかってリタイアとなった。これでSC出動となった。

63周目からレース再開。ハミルトンはフェルスタッペンに必死に食らいつき、チャンスをうかがう。しかし長い直線区間はあれど、なかなかオーバーテイクを仕掛けることができない。

結局フェルスタッペンが逃げ切り優勝。今季3勝目を手にした。2位は0.7秒差でハミルトンが入った。

アントネッリは3位でフィニッシュし、2026年のチャンピオン獲得を決めた。F1デビュー2年目、しかも20歳と68日という史上最年少でのチャンピオン誕生となった。イタリア人としては1953年のアルベルト・アスカリ以来となる3人目、通算4回目のチャンピオン獲得となった。

4位には激しいフラットスポットを作りながらもノリスの追撃を凌いだルクレール、5位にはノリスが入った。6位ラッセル、7位ピアストリ。ピアストリは、レース終盤のリンドブラッドとの接触により、レース後に審議されることになっている。

フランコ・コラピント（アルピーヌ）が中団勢最上位となる8位。9位が予選失格から追い上げたリアム・ローソン（レーシングブルズ）。ピエール・ガスリーが10位に入り、アルピーヌがダブル入賞を果たした。

今回がF1デビュー戦となった平川は、レース終盤にウイリアムズの2台を立て続けにオーバーテイク。最終的に13位でのフィニッシュとなった。

22台中17台が完走、5台がリタイアとなった。

表彰台では4回王者のフェルスタッペンと、7回王者のハミルトンが、初々しいチャンピオンであるアントネッリを担ぎ上げた。

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