F1 メキシコシティGP

アントネッリ史上最年少チャンピオンに。記録を大幅更新の快挙｜F1ドライバーズチャンピオン最年少記録TOP5

F1のドライバーズチャンピオン獲得記録が、大幅に更新された。

田中 健一

編集: 2026/11/01 22:28

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPで、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが2026年のドライバーズタイトル獲得を決めた。F1デビュー2年目でのチャンピオン獲得というのももちろん快挙であるが、なによりも史上最年少チャンピオン獲得年齢を大幅に更新したというのが特筆すべきところだろう。

なんとまだ20歳になったばかりのアントネッリ。これまでベッテルが持っていた史上最年少記録を3年以上更新してしまったのだ。

現時点での年少でのチャンピオン獲得経験者5人は以下の通りである。

1位：アンドレア・キミ・アントネッリ（20歳68日／2026年）

2025年にメルセデスからF1デビュー。メルセデスの秘蔵っ子として育てられ、いきなりメルセデスからデビューということで、大きく注目を集めた。

デビュー初年度は無得点が続く時期もあるなど厳しいシーズンだったが、参戦2シーズン目となる2026年に覚醒。シーズン2戦目となる中国GPで初勝利を挙げると、そこから破竹の5連勝。当初チャンピオン最有力候補とみなされたチームメイトのジョージ・ラッセルを引き離していった。その後はフェラーリやマクラーレン、レッドブルがパフォーマンスを上げてきたものの、定期的に勝利を積み重ねていった。

そして第19戦メキシコシティGPで◯位に入り、2026年のF1ドライバーズタイトル獲得を決めた。

2位：セバスチャン・ベッテル（23歳134日／2010年）

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6

写真: Andrew Ferraro / Motorsport Images

2007年のアメリカGPでBMWザウバーからF1デビューを果たしたベッテルは、翌年トロロッソのレギュラーシートを手にすると、大雨に見舞われたイタリアGPで初勝利。翌年レッドブルに昇格し、チャンピオン争いを繰り広げた。

フル参戦3年目となる2010年には、初のタイトルを最終戦アブダビGPで大逆転で手にした。そこから4年連続でチャンピオンを獲得。レッドブルに黄金期をもたらした。

3位：ルイス・ハミルトン（23歳300日／2008年）

Lewis Hamilton, McLaren celebrates his World Championship in parc ferme

写真: James Moy

2007年にマクラーレンから鳴り物入りでF1デビュー。前年王者のフェルナンド・アロンソとコンビを組んだが、いきなりアロンソと遜色ない走りを見せ、タイトル争いを繰り広げた。

この年のタイトルはフェラーリのキミ・ライコネンに奪われたが、翌2008年にはフェリペ・マッサとの激戦を制してタイトルを獲得。マクラーレンでのタイトル獲得はこの1回だけだったが、メルセデスの移籍した後2014年から2020年までの7年のうち6回でタイトルを獲得した。

合計7回のタイトル獲得は、ミハエル・シューマッハーと並んで史上最多。106勝という勝利数の記録も史上最多である。

4位：フェルナンド・アロンソ（24歳58日／2005年）

World Champion Fernando Alonso, Renault

写真: Steve Etherington / Motorsport Images

2001年にミナルディからF1デビュー。2002年はルノーのリザーブドライバーを務め、2003年にレギュラーシートを掴んでハンガリーGPで初優勝。2005年、2006年と2年連続でルノーにタイトルをもたらした。

その後フェラーリ在籍時に3回のランキング2位があるが、3回目のタイトルには届いていない。

現役最年長のドライバーとして、今もその実力は高く評価されている。

5位：マックス・フェルスタッペン（24歳73日／2021年）

Race winner and 2021 F1 World Drivers Champion Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with his father Jos Verstappen

写真: Red Bull Content Pool

2015年にトロロッソからF1デビュー。その翌年、シーズン中にレッドブルに昇格し、その初戦となったスペインGPでいきなり優勝してしまう。

その後は毎年優勝を手にするものの、タイトル争いには加われずにいた。当時はメルセデスが圧倒的な強さを発揮していた時代だったのだ。

しかし2021年、メルセデスのルイス・ハミルトンとの激戦を制して初のドライバーズタイトルを獲得。そこから4年連続でタイトルを手にした。2025年は敗れたものの、ランキング2位だった。

なおフェルスタッペンは、最年少出走、最年少完走、最年少入賞、最年少表彰台、最年少優勝など数々の最年少記録を持っているが、チャンピオン獲得までは少々時間がかかった。また意外なことに、ポールポジション獲得もデビュー5シーズン目が初めてであった。

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