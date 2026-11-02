F1 メキシコシティGP

王者アントネッリの一生忘れられない瞬間。ハミルトンとフェルスタッペンのなんとも豪華な肩車「この写真は額に入れて飾る！ 好きなことを仕事にできてよかった」

2026年のF1チャンピオンに輝いたアンドレア・キミ・アントネッリは、ハミルトンとフェルスタッペンというふたりのチャンピオンに担がれ、祝福されたことを大いに喜んだ」

田中 健一

公開日時: 2026/11/02 2:33

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

アンドレア・キミ・アントネッリが、2026年のF1チャンピオンに輝いた。F1参戦2年目、20歳と68日での戴冠は、史上最年少記録を3年以上更新する驚異的なモノであった。

アントネッリは表彰台で、ふたりの偉大なチャンピオンに担ぎ上げられた。これはアントネッリにとっても特別な瞬間だったようだ。

前戦アメリカGPで今季（そして通算）9勝目を挙げ、タイトル決定に王手をかけてメキシコにやってきたアントネッリ。ジョージ・ラッセル（メルセデス）とルイス・ハミルトン（フェラーリ）が揃って優勝を逃すか、自分自身で2ポイント以上稼げばタイトル獲得が決まるという状況だった。

しかしグランプリウィークが始まる前の段階で体調不良に見舞われ、その上方々で”チャンピオン王手”に関する話題ばかりを振られたことで緊張もしていたというアントネッリ。予選では5番手となり、決勝ではスタート直後に4番手に浮上し、レース終盤にはタイヤにフラットスポットを作ってしまい苦しんでいたシャルル・ルクレール（フェラーリ）を抜いて3番手。そのまま3位でフィニッシュし、今季のタイトル獲得を決めた。

「子供の頃からずっと夢見てきたことがついに実現したから、本当に特別な瞬間だ。だから、もちろんあらゆる感情が溢れている」

アントネッリはレース後の会見でそう語った。

「家族やチーム、そして友人たちとこの瞬間を分かち合えたことは、一生忘れられない思い出になるだろう。本当に嬉しくて、感謝の気持ちでいっぱいなんだ」

「この瞬間を存分に楽しみ、残りのシーズンも楽しみたいと思う。まだレースもいくつか残っているし、最高の形でシーズンを終えたいと思っている」

「ここからまた新しいスタートを切り、さらに成長していきたい」

今回のレースに勝ったのはレッドブルのマックス・フェルスタッペン、2位はハミルトンだった。表彰台ではこのふたりが、新王者のアントネッリを担ぎ上げ、称えた。フェルスタッペンは4回、ハミルトンは7回のチャンピオン経験者。アントネッリも合わせると合計12回……なんと豪華なことか。

「信じられないような出来事だった」

「この（ハミルトンとフェルスタッペンに担がれている）写真は、額に入れて家に飾るつもりだ。本当に信じられない瞬間だし、このスポーツの歴史を築いてきたふたりの偉大なドライバーからこういう形で祝ってもらえたのは、本当に特別なことだった」

「家に帰る度にいつでも見られるように、必ず額に入れて飾るよ」

F1に愛を持って挑むことが、このチャンピオンに繋がったと思うと、アントネリは語る。

「シーズンを通じて安定した成績を残せたことが、一番大きかったと思う。厳しいレースでも、それなりの結果を出すことができたからね」

「それから、毎週末を楽しむこと、情熱を持ってレースに臨むこと、そしてこのスポーツに愛を持ってレースに臨むこと、全ての瞬間を大切にしようと努めることも大切だと思う」

「今週末は感情的にも大変だった。簡単ではなかったけど、今日こそはチャンスかもしれないという思いを抱えながらサーキットにやってきて、そしてグリッドでその感覚を大切にしようとした。常に楽しむように心がけたんだ。それが今年の僕の目標だった」

「自分が好きなことを仕事にできて、本当に幸運だと思う」

今年ここまで9勝を挙げているアントネッリ。そのうち最高の勝利はどれだと思うかと尋ねられると、彼はベルギーGPを挙げた。

「どのレースにもそれぞれ思い出がある。でも、スパでの勝利は特別だった。昨年は最も厳しい時期を過ごし、どん底だったスパで、今年は優勝できた。それは本当に特別だった」

「でも今後も、もっと特別な勝利が訪れることを願っている」

そう語るアントネッリだが、チェッカーを受ける時にはもう涙が溢れていたと白状した。

「最終ラップの前の周で、多分2秒くらいロスしたと思う。涙で前がほとんど見えなくて……前を行くフェラーリが2台に見えたくらいだ」

「カート時代から今日までの、たくさんの思い出が頭の中を駆け巡った。本当に特別な最終ラップだった。そしてフィニッシュラインを超えた瞬間。感情が溢れ出ちゃったよ。長年の夢のひとつが叶ったことは、特別だったんだ」

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