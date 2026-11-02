F1 メキシコシティGP
アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」
アストンマーティン・ホンダは、 F1メキシコシティGPで2台揃って早々にリタイアに終わった。
田中 健一
編集: 2026/11/02 0:47
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
F1メキシコシティGPの決勝レースでアストンマーティン・ホンダは、2台揃って5周を走ったところでリタイアという最悪の結果となった。
この結果についてホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは「ERSの冷却システムに想定以上の負荷がかかった」と説明した。
アストンマーティン・ホンダは金曜日から高い戦闘力を発揮し、予選・決勝と好結果が期待された。しかし予選でフェルナンド・アロンソのマシンにトラブルが発生。決勝でも早々に2台揃って問題に見舞われ、わずか5周を走っただけでリタイアすることを強いられた。
「メキシコGPは標高が高く冷却面で厳しいことは予想していましたが、ERSの冷却システムには想定以上の負荷がかかり、複数のセッションでマシンを止めることになりました」
折原エンジニアはそう決勝後にコメントした。
「フリー走行では周回を重ねることができたものの、昨日の予選と今日のレースでも問題が発生しました」
ここで立ち止まっている暇はない。来季以降の飛躍に、全てを繋げていかねばならないのだ。
「厳しい結果も含めて、すべてを2027年に繋げていかなければなりません」
「ターボラグの改善をはじめ、来年に生かせる多くのデータを得ることができたため、引き続き課題の解決に向けて取り組んでいきます」
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