F1 メキシコシティGP

アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」

アストンマーティン・ホンダは、 F1メキシコシティGPで2台揃って早々にリタイアに終わった。

田中 健一

編集: 2026/11/02 0:47

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPの決勝レースでアストンマーティン・ホンダは、2台揃って5周を走ったところでリタイアという最悪の結果となった。

この結果についてホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは「ERSの冷却システムに想定以上の負荷がかかった」と説明した。

アストンマーティン・ホンダは金曜日から高い戦闘力を発揮し、予選・決勝と好結果が期待された。しかし予選でフェルナンド・アロンソのマシンにトラブルが発生。決勝でも早々に2台揃って問題に見舞われ、わずか5周を走っただけでリタイアすることを強いられた。

「メキシコGPは標高が高く冷却面で厳しいことは予想していましたが、ERSの冷却システムには想定以上の負荷がかかり、複数のセッションでマシンを止めることになりました」

折原エンジニアはそう決勝後にコメントした。

「フリー走行では周回を重ねることができたものの、昨日の予選と今日のレースでも問題が発生しました」

ここで立ち止まっている暇はない。来季以降の飛躍に、全てを繋げていかねばならないのだ。

「厳しい結果も含めて、すべてを2027年に繋げていかなければなりません」

「ターボラグの改善をはじめ、来年に生かせる多くのデータを得ることができたため、引き続き課題の解決に向けて取り組んでいきます」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ

More from

田中 健一





アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ



F1



F1



メキシコシティGP



51 分前



アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ





キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝



F1



F1



メキシコシティGP



1 時間前



キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝





アントネッリ史上最年少チャンピオンに。記録を大幅更新の快挙｜F1ドライバーズチャンピオン最年少記録TOP5



F1



F1



メキシコシティGP



2 時間前



アントネッリ史上最年少チャンピオンに。記録を大幅更新の快挙｜F1ドライバーズチャンピオン最年少記録TOP5

More from

アストンマーティン





フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」



F1



F1



メキシコシティGP



23 時間前



フェルナンド・アロンソ、予選Q1でトラブル発生！ 上位進出のチャンスを逃す「想像を絶するほど悔しい」





メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



メキシコ初日好調アストンマーティン。しかしまだ改善の余地あり……ホンダF1折原エンジニア「燃焼は想定通り。でもまだ最適化できる」





アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」



F1



F1



メキシコシティGP



2 日前



アロンソってすごい……アストンマーティン現場責任者が目撃した特殊な能力「彼にはマシンのダメージを補う才能があるみたいだ」

最新ニュース





アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 分前



アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」





みんな行きたくないんだよ！ ジャック・ミラー、カタール渡航への不安を吐露「こういう状況でレースをすべきではない」



MotoGP



MGP MotoGP



マレーシアGP



22 分前



みんな行きたくないんだよ！ ジャック・ミラー、カタール渡航への不安を吐露「こういう状況でレースをすべきではない」





アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ



F1



F1 F1



メキシコシティGP



51 分前



アストンマーティン2台揃って5周リタイア。アロンソ「モチベーションを維持するため最善を尽くす」 ニューウェイ代表のコメントは僅か1行だけ





キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝



F1



F1 F1



メキシコシティGP



1 時間前



キミ・アントネッリ20歳で初戴冠！ 史上最年少王者誕生。平川亮F1初戦で奮闘13位｜F1メキシコシティGP決勝

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録