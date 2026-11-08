予選レポート

WEC Monza

フェラーリ、難しいコンディション制し地元でポール。タイトル争うトヨタ勢は後方に沈む｜WECモンツァ

WEC最終戦、モンツァ6時間レースの予選はフェラーリ50号車が地元でポールポジションを獲得した。

Gary Watkins

公開日時: 2026/11/08 3:30

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

写真：: FIA WEC / DPPI

WEC（世界耐久選手権）の最終戦、モンツァ6時間レースの予選は、フェラーリ499Pの50号車（アントニオ・フオコ／ミゲル・モリーナ／ニクラス・ニールセン）がポールポジションを獲得した。

3度のフリー走行はいずれも雨絡みで十分にスリックタイヤが使えないまま予選を迎えたが、レコードライン上はほぼ乾いており、スリックタイヤでのアタックはこの週末ほとんど初めてという、難しい予選となった。

LMGT3クラスは、ハート・オブ・レーシング23号車フェラーリのエドアルド・バリチェロが最終盤に最速タイムを記録したものの、これがトラックリミット違反により抹消に。アコーディス・ASPチームの78号車レクサスがポールポジション獲得となった。ポイントリーダーのTFスポーツ33号車シボレーも2番グリッドを確保している。

ハイパーカークラスの予選では、タイトルを争うトヨタ陣営の7号車は小林可夢偉、8号車は平川亮がアタックを担当した。

各車がタイムを上げていく中、終盤はフェラーリ勢の間にジェネシス勢が割って入る形に。トヨタ8号車の平川が一時6番手に浮上するも、他車のタイム向上に伴いポジションを落としていった。

最終的に1分33秒400を記録した50号車のフオコが最速でハイパーポールへ進出。11番手以下となりノックアウトとなったのは、35号車アルピーヌ、009号車アストンマーティン、17号車ジェネシス、007号車アストンマーティン、トヨタ8号車、トヨタ7号車、15号車BMWの7台となった。

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: FIA WEC / DPPI

10分間のハイパーポールでは、残り3分の時点でキャデラック38号車がトップに立っていたが、フェラーリの3台がこれを上回る。すると38号車を駆るアール・バンバーも意地のタイム更新でトップを奪い返した。

ここにジェネシス19号車のマシュー・ジャミネも割って入るが、フオコがチェッカー直前に1分33秒364を叩き出し、これがポールポジションタイムとなった。

2番手はジェネシス19号車、3番手はキャデラック38号車となった。

フェラーリ499Pは、来季大規模なアップデートパッケージを投入する予定であり、現行仕様のマシンとしてはラストレース。フオコは2023年のセブリングで499Pがデビューした際に続き、記念すべきレースでポールを獲得したことになる。

前戦バルセロナでマニュファクチャラーズタイトル獲得を決め、ドライバーズタイトルをチームメイト同士で争っているトヨタ勢は、8号車が14番手、7号車が17番手からのスタートと、苦しい予選となった。なお、7号車は8号車との17ポイント差を覆すためには、2位以上でのフィニッシュが必要となる。

シーズン最終戦の決勝レースは、日本時間19時からのスタートとなる。

関連ニュース:

WEC 最終戦モンツァ6時間：予選

ハイパーポール結果

全スタッツ

順位 チーム # ドライバー クルマ Laps タイム 前車との差 平均速度 1

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 アントニオ フォッコ ミゲル モリーナ ニクラス ニールセン Ferrari 499P 7

1'33.364

223.370 2

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 マシュー ジャミネット ポール・ロープ チャティン ダニエル ジュンカデラ Genesis GMR-001 6

+0.096

1'33.460

0.096 223.141 3

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 アール バンバー セバスチャン ブルデー ジャック エイトケン Cadillac V-Series.R 6

+0.177

1'33.541

0.081 222.948 4

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

51 アレッサンドロ ピエール・グイディ ジェームス カラド アントニオ ジョビナッツィ Ferrari 499P 6

+0.209

1'33.573

0.032 222.871 5

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

94 ロイック デュバル マルテ ヤコブセン テオ プルシェール Peugeot 9X8 6

+0.253

1'33.617

0.044 222.767 6

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 Jules Gounon ヴィクトー マルタンス Alpine A424 6

+0.494

1'33.858

0.241 222.195 7

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 ウィル スティーブンス ノーマン ナトー アレックス リン Cadillac V-Series.R 6

+0.536

1'33.900

0.042 222.095 8

AFコルセ HYPERCAR

83 イェ イーフェイ ロバート クビサ フィリップ ハンソン Ferrari 499P 6

+0.558

1'33.922

0.022 222.043 9

PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR

93 ポール ディ・レスタ ニック キャシディ

Alex Quinn

Peugeot 9X8 6

+0.720

1'34.084

0.162 221.661 10

BMW M Team WRT HYPERCAR

20 ロビン フラインス レネ ラスト シェルドン リンデ BMW M Hybrid V8 6

+1.051

1'34.415

0.331 220.884 フルリザルトを見る

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 群雄割拠のハイパーカーでもトヨタは強い！ 小林可夢偉「勝てる力がないと言われたけど……」

More from

Gary Watkins





ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選



WEC



WEC



Barcelona



21 日前



ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選





マクラーレン“MP4/8B”に搭載されたランボルギーニ／クライスラーV12……あのエンジンブローがなければ、F1の歴史が変わっていた？



F1



F1 2 ヵ月前



マクラーレン“MP4/8B”に搭載されたランボルギーニ／クライスラーV12……あのエンジンブローがなければ、F1の歴史が変わっていた？





未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」



WEC



WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」

More from

フェラーリ





ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」



F1



F1



サンパウロGP



57 分前



ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」





今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」



F1



F1



サンパウロGP



15 時間前



今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」





ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった



F1



F1



メキシコシティGP



16 時間前



ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった

最新ニュース





フェラーリ、難しいコンディション制し地元でポール。タイトル争うトヨタ勢は後方に沈む｜WECモンツァ



WEC



WEC WEC



Monza



3 分前



フェラーリ、難しいコンディション制し地元でポール。タイトル争うトヨタ勢は後方に沈む｜WECモンツァ





ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」



F1



F1 F1



サンパウロGP



57 分前



ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」





シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」





STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果



スーパーGT



SGT スーパーGT



第3戦・第8戦もてぎ



1 時間前



STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録