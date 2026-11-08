WEC Monza

WEC最終戦モンツァ｜トヨタ8号車ブエミ、ハートレー、平川がドライバー王者獲得。38号車キャデラックが36号車アルピーヌとのバトルを制し優勝

トヨタの8号車のセバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレー、平川亮が、WEC最終戦モンツァで11位だったものの、今季のドライバー王者に輝いた。

田中 健一

編集: 2026/11/08 16:10

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#38

写真：: Jakob Ebrey

WEC（世界耐久選手権）の最終戦モンツァ6時間レースが行なわれ、38号車キャデラック・ハーツ・チームJOTA（アール・バンバー、セバスチャン・ブルデー、ジャック・エイトケン）が優勝。36号車アルピーヌ・エンデュランス・チームとの激戦も繰り広げたが、最後は差を広げてトップチェッカーを受けた。

3位には007号車アストンマーティン・ソー・チームが入った。残り13分というところでアントニオ・ジョビナッツィが駆る51号者フェラーリAFコルセを豪快にオーバーテイクし、アストンマーティン・ヴァルキリーにとってのWECハイパーカークラス初表彰台を手にした。

トヨタ勢は厳しい戦いを強いられ、トップ10にも届かず。しかしこのレースの結果、11位でフィニッシュした8号車トヨタのセバスチャン・ブエミ、ブレンドン・ハートレー、平川亮の3人が、2026年のWECドライバーズチャンピオンに輝いた。

7号車トヨタは12位でフィニッシュ。逆転でのドライバーズタイトル獲得には至らなかった。

LM-GT3クラスは、92号車ザ・ベンド・マンタイ（シャヒン・ヤッサー、ペラ・リカルド、リエツ・リチャード／ポルシェ911 GT3R）が、最後23号車ハート・オブ・レーシングのアストンマーティンから激しいプレッシャーをかけられたものの、なんとかこれを抑えきってクラス優勝を手にした。

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