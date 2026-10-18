予選レポート
WEC Barcelona
ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選
WEC第7戦バルセロナ6時間レースの予選が行なわれ、17号車ジェネシスが初ポールを獲得。トヨタ8号車が2番手につけた。
Gary Watkins
公開日時: 2026/10/18 3:14
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#17 Genesis GMR-001-Hypercar: Andre Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert (France),
写真：: Daniele Paglino / NurPhoto via Getty Images
バルセロナのカタルニア・サーキットでWEC（世界耐久選手権）第7戦の予選が行なわれ、アンドレ・ロッテラー／ルイス・フェリペ・デラーニ／マティス・ジョベール組の17号車ジェネシスGMR-001が初ポールポジションを獲得した。
カタールとバーレーンでのレースが中東情勢の悪化により中止となったことで、それぞれバルセロナ、モンツァでの代替開催でシーズンを締めくくる形となった。
今回は同じ週末にポルティマオでGTワールドチャレンジ・ヨーロッパのレースが行なわれており、どちらのシリーズにも出場しているドライバーに配慮する形で、変則スケジュールでの開催となっており、先にLMGT3クラスのFP3、予選、ハイパーポールが実施され、午後にハイパーカークラスのFP3から予選、ハイパーポールが実施された。
LMGT3クラスでは、ガレージ59の10号車マクラーレンがポールを獲得。アタックを担当したトーマス・フレミングは急ぎポルティマオに向かい、3時間のレースを戦った後にまたバルセロナに戻るという強行スケジュールの中でのポール獲得だった。
#10 Garage 59 McLaren 720s GT3 EVO: Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer
Photo by: FIA WEC / DPPI
ハイパーカークラスの予選は、最終コーナー付近の路面修復作業で15分遅れでスタート。まずはトヨタ8号車の平川亮が暫定トップタイムを刻み、7号車のニック・デ・フリーズが続いた。
しかしそれをジェネシスの2台が上回り、フェラーリ50号車もそれに続いた。
8号車の平川は2度目のアタックで再びトップに立つも、ジェネシス19号車のマシュー・ジャミネが1分30秒479でセッション最速となった。トヨタは8号車が2番手、7号車が8番手で上位10台がポールを争うハイパーポールに進出した。
一方、トヨタとタイトルを争うBMW勢は2台ともにノックアウト。ドライバーズ、マニュファクチャラーズの両タイトルを狙う上で痛い予選結果となった。
この他、アストンマーティン2台、プジョー2台、トラックリミット違反を犯したフェラーリ51号車が姿を消した。
続くハイパーポールでも、ジェネシス勢とトヨタ8号車の平川がアタック合戦をする形は変わらなかった。ジェネシス17号車のジョベールが1分30秒329でトップに立つと、平川も負けじと0.007秒差のタイムでジェネシス勢に割って入った。
セッション残り1分、ジョベールは2度目のアタックで1分30秒166までトップタイムを更新。平川を突き放し、参戦初年度のジェネシスにWEC初ポールポジションをもたらした。
2番手のトヨタ8号車は最終的に0.170秒差。3番手はジェネシス19号車だった。ランキング2番手のトヨタ7号車は、最終的に9番手となった。
6時間の決勝レースは現地時間12時（日本時間19時）にスタートが切られるが、バルセロナでのWEC開催は初。雨の予報もあり一筋縄ではいかなそうだ。
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WEC第7戦バルセロナ6時間レース：予選結果
全スタッツ
順位 チーム # ドライバー クルマ Laps タイム 前車との差 平均速度 1
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 アンドレ ロッテラー ピポ デラーニ
Mathys Jaubert
Genesis GMR-001 0
1'30.166
185.937 2
Toyota Gazoo Racing HYPERCAR
8 セバスチャン ブエミ ブレンドン ハートレー 平川 亮 Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.170
1'30.336
0.170 185.587 3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 マシュー ジャミネット ポール・ロープ チャティン ダニエル ジュンカデラ Genesis GMR-001 0
+0.324
1'30.490
0.154 185.271 4
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 シャルル ミレッシ フェルディナンド ハブスブルグ Alpine A424 0
+0.556
1'30.722
0.232 184.797 5
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 ウィル スティーブンス ノーマン ナトー アレックス リン Cadillac V-Series.R 0
+0.618
1'30.784
0.062 184.671 6
AFコルセ HYPERCAR
83 イェ イーフェイ ロバート クビサ フィリップ ハンソン Ferrari 499P 0
+0.638
1'30.804
0.020 184.630 7
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 Jules Gounon ヴィクトー マルタンス Alpine A424 0
+0.648
1'30.814
0.010 184.610 8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 アントニオ フォッコ ミゲル モリーナ ニクラス ニールセン Ferrari 499P 0
+0.670
1'30.836
0.022 184.565 9
Toyota Gazoo Racing HYPERCAR
7 マイク コンウェイ 小林 可夢偉 ニック デ・フリーズ Toyota GR010 - Hybrid 0
+0.787
1'30.953
0.117 184.328 10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 アール バンバー セバスチャン ブルデー ジャック エイトケン Cadillac V-Series.R 0
+0.899
1'31.065
0.112 184.101 フルリザルトを見る
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