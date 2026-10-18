予選レポート

WEC Barcelona

ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選

WEC第7戦バルセロナ6時間レースの予選が行なわれ、17号車ジェネシスが初ポールを獲得。トヨタ8号車が2番手につけた。

Gary Watkins

公開日時: 2026/10/18 3:14

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

#17 Genesis GMR-001-Hypercar: Andre Lotterer, Luis Felipe Derani, Mathys Jaubert (France),

写真：: Daniele Paglino / NurPhoto via Getty Images

バルセロナのカタルニア・サーキットでWEC（世界耐久選手権）第7戦の予選が行なわれ、アンドレ・ロッテラー／ルイス・フェリペ・デラーニ／マティス・ジョベール組の17号車ジェネシスGMR-001が初ポールポジションを獲得した。

カタールとバーレーンでのレースが中東情勢の悪化により中止となったことで、それぞれバルセロナ、モンツァでの代替開催でシーズンを締めくくる形となった。

今回は同じ週末にポルティマオでGTワールドチャレンジ・ヨーロッパのレースが行なわれており、どちらのシリーズにも出場しているドライバーに配慮する形で、変則スケジュールでの開催となっており、先にLMGT3クラスのFP3、予選、ハイパーポールが実施され、午後にハイパーカークラスのFP3から予選、ハイパーポールが実施された。

LMGT3クラスでは、ガレージ59の10号車マクラーレンがポールを獲得。アタックを担当したトーマス・フレミングは急ぎポルティマオに向かい、3時間のレースを戦った後にまたバルセロナに戻るという強行スケジュールの中でのポール獲得だった。

#10 Garage 59 McLaren 720s GT3 EVO: Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

Photo by: FIA WEC / DPPI

ハイパーカークラスの予選は、最終コーナー付近の路面修復作業で15分遅れでスタート。まずはトヨタ8号車の平川亮が暫定トップタイムを刻み、7号車のニック・デ・フリーズが続いた。

しかしそれをジェネシスの2台が上回り、フェラーリ50号車もそれに続いた。

8号車の平川は2度目のアタックで再びトップに立つも、ジェネシス19号車のマシュー・ジャミネが1分30秒479でセッション最速となった。トヨタは8号車が2番手、7号車が8番手で上位10台がポールを争うハイパーポールに進出した。

一方、トヨタとタイトルを争うBMW勢は2台ともにノックアウト。ドライバーズ、マニュファクチャラーズの両タイトルを狙う上で痛い予選結果となった。

この他、アストンマーティン2台、プジョー2台、トラックリミット違反を犯したフェラーリ51号車が姿を消した。

続くハイパーポールでも、ジェネシス勢とトヨタ8号車の平川がアタック合戦をする形は変わらなかった。ジェネシス17号車のジョベールが1分30秒329でトップに立つと、平川も負けじと0.007秒差のタイムでジェネシス勢に割って入った。

セッション残り1分、ジョベールは2度目のアタックで1分30秒166までトップタイムを更新。平川を突き放し、参戦初年度のジェネシスにWEC初ポールポジションをもたらした。

2番手のトヨタ8号車は最終的に0.170秒差。3番手はジェネシス19号車だった。ランキング2番手のトヨタ7号車は、最終的に9番手となった。

6時間の決勝レースは現地時間12時（日本時間19時）にスタートが切られるが、バルセロナでのWEC開催は初。雨の予報もあり一筋縄ではいかなそうだ。

関連ニュース:

WEC第7戦バルセロナ6時間レース：予選結果

全スタッツ

順位 チーム # ドライバー クルマ Laps タイム 前車との差 平均速度 1

Genesis Magma Racing HYPERCAR

17 アンドレ ロッテラー ピポ デラーニ

Mathys Jaubert

Genesis GMR-001 0

1'30.166

185.937 2

Toyota Gazoo Racing HYPERCAR

8 セバスチャン ブエミ ブレンドン ハートレー 平川 亮 Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.170

1'30.336

0.170 185.587 3

Genesis Magma Racing HYPERCAR

19 マシュー ジャミネット ポール・ロープ チャティン ダニエル ジュンカデラ Genesis GMR-001 0

+0.324

1'30.490

0.154 185.271 4

Alpine Endurance Team HYPERCAR

35 シャルル ミレッシ フェルディナンド ハブスブルグ Alpine A424 0

+0.556

1'30.722

0.232 184.797 5

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

12 ウィル スティーブンス ノーマン ナトー アレックス リン Cadillac V-Series.R 0

+0.618

1'30.784

0.062 184.671 6

AFコルセ HYPERCAR

83 イェ イーフェイ ロバート クビサ フィリップ ハンソン Ferrari 499P 0

+0.638

1'30.804

0.020 184.630 7

Alpine Endurance Team HYPERCAR

36 Jules Gounon ヴィクトー マルタンス Alpine A424 0

+0.648

1'30.814

0.010 184.610 8

FERRARI AF CORSE HYPERCAR

50 アントニオ フォッコ ミゲル モリーナ ニクラス ニールセン Ferrari 499P 0

+0.670

1'30.836

0.022 184.565 9

Toyota Gazoo Racing HYPERCAR

7 マイク コンウェイ 小林 可夢偉 ニック デ・フリーズ Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.787

1'30.953

0.117 184.328 10

Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR

38 アール バンバー セバスチャン ブルデー ジャック エイトケン Cadillac V-Series.R 0

+0.899

1'31.065

0.112 184.101 フルリザルトを見る

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中

More from

Gary Watkins





マクラーレン“MP4/8B”に搭載されたランボルギーニ／クライスラーV12……あのエンジンブローがなければ、F1の歴史が変わっていた？



F1



F1 2 ヵ月前



マクラーレン“MP4/8B”に搭載されたランボルギーニ／クライスラーV12……あのエンジンブローがなければ、F1の歴史が変わっていた？





未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」



WEC



WEC



24 Hours of Le Mans



3 ヵ月前



未だWECで勝利のないプジョー、来季9X8をアップデートへ。2029年までの参戦継続も明言「パフォーマンスを発揮しなければならない」





WECの次期ハイパーカークラスの規則骨子が発表。1規格に統一も、シャシー＆ハイブリッドの独自開発が認められる方向に。水素車両の参入も？



WEC



WEC



24 Hours of Le Mans



4 ヵ月前



WECの次期ハイパーカークラスの規則骨子が発表。1規格に統一も、シャシー＆ハイブリッドの独自開発が認められる方向に。水素車両の参入も？

最新ニュース





ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選



WEC



WEC WEC



Barcelona



2 分前



ジェネシスが初ポール獲得！ タイトル狙うトヨタ8号車が2番グリッド確保｜WECバルセロナ6時間予選





フェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦



Blancpain Endurance



GTWE Blancpain Endurance 29 分前



フェルスタッペンはGT3マシンでもやっぱり速い！ 終盤45分で15台抜きの離れ技｜GTワールドチャレンジ欧州最終戦





ダブルヘッダーのスーパーGTもてぎ大会、予選は“一発勝負”の計時方式に。土日2連勤のドライバーも？……近く正式公示へ



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



38 分前



ダブルヘッダーのスーパーGTもてぎ大会、予選は“一発勝負”の計時方式に。土日2連勤のドライバーも？……近く正式公示へ





F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中



カルチャー



カルチャー 52 分前



F1マシンより速いのは間違いない？ アストンマーティン、”F1+ヴァルキリー”に見えるハイブリッドスーパーカーをテスト中

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録