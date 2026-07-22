EXGEL MAX CHAMPの最終ラウンド開催。各クラスのチャンピオン決まる！　今月末にはアメリカ遠征……そしてHRSとのサマースクールも

EXGEL MAX CHAMPの2026年シーズン最終ラウンドが、7月11日〜12日にかけて鈴鹿サーキット南コースを舞台に行なわれ、各クラスのシリーズチャンピオンが決定した。

最終ラウンドには、ミニ27名、ジュニア48名、シニア58名の合計133名がエントリー。この日開催されたRotax MAX Challenge（RMC）鈴鹿シリーズ全体では、7クラス合計244台ものエントリーを集めるという大盛況であった。

しかも年々国際色豊かになっており、今年は日本のみならず中国、台湾、韓国、アメリカ、オランダ、イタリアからもドライバーが集結。さらに現役レーシングドライバーの野村勇斗と佐藤蓮がこの最終ラウンドに登場。野村はシニアの練習走行に参加し、佐藤にいたっては土日2ラウンド行なわれたシニアのレースに、実際に参加してしまった。参戦ドライバーとしては、現役のトップドライバーと一緒に走行するだけでなく、コース上で真剣バトルを挑むまたとないチャンスとなった。

■ミニMAX

ミニMAX王者のユン・イサック｜EXGEL MAX CHAMP Rd5-6 写真: EXGEL Motorsport

11日（土）に行なわれたラウンド5は、ポールポジションからスタートした大西智也を、韓国からやってきたイサックとダニエルのユン兄弟、そして横井愛到が追いかける展開となった。

しかし大西はこれらを抑え切ってトップチェッカーを受けた。ただ大西にはレース後、痛恨のジャンプスタートの判定が下り、ペナルティ。結果2位に降着となり、ユン・イサックが優勝という結果になった。3位はユン・ダニエルだった。

12日（日）のラウンド6では、ランキング首位のユン・イサックが1周目に他車と接触して後退。ユン・ダニエル、大西、横井、川端歩武が首位を争った。

そんな中でも大西が首位をキープしていたが、残り2周というところでユン・ダニエルがオーバーテイク。これで決着かと思われたが、大西も意地を見せ、最終ラップで首位に返り咲く。

しかしユン・ダニエルが再び抜き返してトップチェッカー。2位大西、3位川端というトップ3の顔ぶれだった。

この2ラウンドの結果、今季のミニMAXのチャンピオンに、ユン・イサックが輝いた。

■ジュニアMAX

ジュニアMAX王者の柴崎尊｜EXGEL MAX CHAMP Rd5-6 写真: EXGEL Motorsport

前戦第4ラウンドを終えた時点で、今村昂星がランキング首位に立っていた。しかしランキング2番手の柴崎尊との差は僅かに2。実に熾烈なチャンピオン争いとなっていたのがこのジュニアMAXである。

今村はラウンド5の予選を総合首位で通過。2番手にジャクソン・ポーターが続いた。

決勝スタート直後は今村、ポーターの順だったが、レース中盤には柴崎が首位に浮上し、ポーターが2番手。今村は3番手までポジションを落とした。飯田一仁もこの首位争いに加わった。

最終ラップには飯田が2番手まで上がり、さらに首位を行く柴崎にも仕掛けた。しかし両者接触し後退。この隙に今村が首位を奪い返して優勝。ポーター、飯田の順でフィニッシュした。

しかしポーターにはレース後になってペナルティが下り、最終的には2位飯田、3位柴崎という結果になった。

続くラウンド6の予選では、藤原迪永が総合首位、新橋武が2番手となった。ランキング首位の今村は総合4番手。逆転でのチャンピオンを狙う柴崎は、11番手スタートと大変苦しい位置となった。

今村は2周目には首位に立ち、3周目には後方から追い上げてきた柴崎が3番手に。このふたりと新橋が、激しい首位争いを繰り広げた。

残り4周というところで柴崎が満を持して首位に浮上。その後は後続との差を開いていき、トップチェッカーを受けた。2位には新橋、3位には14番手スタートだった飯田が入った。今村は4位。この結果、柴崎が逆転でシリーズタイトルを獲得することに成功した。

■シニアMAX

シニアMAXチャンピオンの澤田龍征｜EXGEL MAX CHAMP Rd5-6 写真: EXGEL Motorsport

今季も圧倒的な強さを見せ、シリーズ連覇を狙う澤田龍征。他のドライバーに対して大きな差を築き、この最終2戦に挑んだ。

このシニアMAXには56台がエントリーしているため、22台が予選落ちとなる非常に厳しい戦い。そんな中予選総合首位は小山田隼。坂野太絃、南崎高志というトップ3だった。今回参戦の佐藤蓮は予選9番手だった。

ポールポジションの小山田はレースでも逃げ、2番手には南崎が続く。ただ坂野、楠本心真もこれに加わり、さらに澤田も追い上げてきた。

小山田は大きなリードを保って最終ラップへ。しかしその最終ラップ最終コーナーでは、上位争いを繰り広げていた楠本と澤田が接触しコースオフしてしまう。

結局小山田、坂野、南崎という表彰台の顔ぶれとなった。

迎えた最終第6ラウンド。この予選で速さを見せたのは、さすがと言うべきか佐藤蓮。総合首位で決勝を迎えた。2番手植田晴斗、3番手澤田という上位だ。

佐藤はホールショットを決め、澤田が2番手に浮上。植田は大きく出遅れた。

佐藤は素晴らしい速さを見せて後続を引き離すと、澤田と酒井仁が2番手を争い、そこにイタリアのエリア・パッパチェーナも加わってきた。

佐藤は結局最後まで後続を寄せ付けずに完勝。2位酒井、3位澤田という結果だった。この結果、澤田が2年連続でのシリーズチャンピオン獲得を決めた。

■アメリカ遠征、そしてHRSとのコラボも

MAXチャンプとホンダレーシングスクール(HRS)のコラボレーション企画「サマースクール」｜EXGEL MAX CHAMP Rd5-6 写真: EXGEL Motorsport

EXGEL MAX CHAMPでは、各クラスのランキング首位のドライバーを、海外のレースに挑戦させる取り組みを、ここ数年行なっている。

今季はスケジュールの関係から、第4ラウンドまでの結果を基にアメリカのレースに挑戦するドライバーを決定。ミニMAXからはユン・イサックが、ジュニアMAXからは今村昂星が、そしてシニアMAXからは澤田龍征が選抜されることになった。

彼ら3人は、7月31日〜8月2日にかけてアメリカ・インディアナ州ニューカッスルで開催されるRMC TROPHY FINALに挑むことになる。彼らがどんな戦いを繰り広げるのか、注目だ。

またラウンド6の翌日には、ホンダ・レーシングスクール鈴鹿（HRS）とコラボレーションしたサマースクールが開催された。

このサマースクールは昨年初開催し、今回で2回目。総勢57名のドライバーが参加し、プロドライバーと共に走ったり、指導を受けたりした。当日はHRSの佐藤琢磨プリンシパルや中野信治エクゼクティブ・ディレクターらもサーキットを訪れた。

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