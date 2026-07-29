坪井翔が語る、2025年のF1マシン。“アナログ”なスタートはスーパーフォーミュラより難しい……でも涼しければマッサ超えいけた？

富士スピードウェイでは、ハースF1チームによる旧型マシンテスト（TPC）が行なわれている。2年連続の参加となった坪井翔が、『VF-25』のフィーリングなどについて語った。

坪井は昨年の富士TPCで、2023年マシンの『VF-23』をドライブ。これがF1マシンでの初の走行であった。その後はシルバーストンのTPCで海外サーキットでの経験も積むと、今回新たに2025年のマシンであるVF-25に乗る機会を得た。

初日は路面が乾き切る前にウエットタイヤで15周ほど走って福住仁嶺に交代すると、以降は出番がなかった坪井。2日目は9時から2時間ほど走行し、ミディアムタイヤとハードタイヤでショートランを繰り返して福住にバトンを渡した。ベストタイムは1分17秒914だった。

坪井は昨年、VF-23で1分17秒470というベストタイムを記録しており、これには届かなかった形。ただ当時は今回のような真夏らしい暑さではなく、一時は小雨も降るような涼しいコンディションだった。レーシングカーは空気密度が高い環境で走るとエンジンパワーもダウンフォースも出るため、涼しい方がタイムを出しやすいと言われる。また路面温度が高すぎる場合、タイヤが本来のグリップを発揮できない場合もある。

またそれに加えて、ホームストレートに対してかなり向かい風（※つまりホームストレートで最高速が伸びず、逆に高速のコカ・コーラコーナーでは十分なダウンフォースが得られない）だったことも味方しなかったと坪井は言う。そのため彼も、昨年のようなコンディションであれば1分16秒台にタイムを入れることも余裕だっただろうと考えている。もし1分16秒台のタイムをマークしていれば、2008年のF1日本GPでフェラーリのフェリペ・マッサが記録した1分17秒287のコースレコードを非公式ながら更新していたことになる。

2日連続で午前は坪井→福住というランプランになったため、「昨日、今日と福住選手のために路面を作る形になっていてあれですけど……（苦笑）」と自虐的に笑う坪井は、ドライ路面の2日目午前をこう振り返った。

「とはいえ、今日はVF-25で初めてドライで走ることができました。コンディションも悪いし、路面温度も高すぎて去年のタイムには届いていませんが、去年のコンディションなら16秒台に余裕で入っていると思うので、そういった意味ではVF-25のパフォーマンスがVF-23からめちゃめちゃ上がっているのかなと感じました」

「去年は（平川亮がドライブした）1日目がこのくらいの路面温度だったと思いますが、18秒台の真ん中くらいしか入ってなかったので。今日コンディションが悪いことを考えると、それだけ進化しているのだと感じています」

VF-23からの“進化”について坪井は、特に高速コーナーで顕著であったと語る。

「この路面温度でハイスピードコーナーをあの速度で曲がれていることを考えると、エアロ（グリップ）の出し方はものすごく進化をしているのかなと感じます」

「去年は2日目は涼しい分ダウンフォースが増えて、100Rは全開でしたが、1日目の平川選手のデータを見ると、100Rは全開で行けていなかったり、Aコーナー（コカ・コーラコーナー）でスピードを落とさないといけない状況でした。今年はこの温度でもギリギリ全開で行けたので、色々なことを総合して考えると、圧倒的にエアロのパフォーマンスが上がっているなと感じましたね」

またF1とスーパーフォーミュラとの違いに関する話題も。スタートに関しては両方ペダルクラッチではなくパドルクラッチで操作するが、スタートが決まるかどうかが“設定次第”な側面が強いスーパーフォーミュラとは違い、F1はクラッチが繋がる“バイトポイント”を自ら探らなければならず、非常にアナログだという。

「スーパーフォーミュラはバイトポイントを自分で探す必要はなく、全部機械がやってくれるので、あとは（パドルを）離すだけという感じです。ただF1は自分でバイトポイントを探さなければいけなくて、パドルを離した（いわゆる半クラ状態の）場所がバイトポイントに合っていないといけません」

「そうすることでスタートに差をつけようという考えじゃないかと思いますが、いわゆるアナログなので、自分の手の感覚がミスると失敗するという意味では難しいんじゃないかと思います」

ベストなコンディションではなく、満足いくタイムを出せなかったという意味では残念な気持ちもあるという坪井だが、「満足いく」「内容の濃い」セッションだったと充実感を語る。英語でのコミュニケーションもしっかり取れた上に、走行開始直後からしっかりプッシュするといった個人的な課題も完遂。「そういうことがF1でできるポテンシャルが自分にあるんだなと少し感じられた」と話していた。