F1バルセロナ-カタルニアGP決勝速報｜ハミルトン完全復活！　好戦略も決め、メルセデスを寄せ付けない圧勝劇。アントネッリ痛恨リタイア

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F1バルセロナ-カタルニアGP決勝は、フェラーリのルイス・ハミルトンが独走優勝を手にした。

田中 健一
編集:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

　フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1バルセロナ-カタルニアGPを完勝。フェラーリ加入後初の優勝を手にした。

　ハミルトンは2024年のベルギーGP以来、通算106勝目。早め早めにピットストップし、さらにバーチャル・セーフティカーのタイミングにも助けられて首位に立つと、その後はメルセデス勢をまったく寄せ付けず、圧勝劇となった。

　2位にはメルセデスのジョージ・ラッセルが入り、3位はマクラーレンのランド・ノリスとなった。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはラッセルを豪快にオーバーテイクした直後に突如スローダウンし、リタイアとなった。

　アストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソ、ランス・ストロール共にマシントラブルでリタイアとなった。

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