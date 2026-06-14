F1バルセロナ-カタルニアGP決勝速報｜ハミルトン完全復活！ 好戦略も決め、メルセデスを寄せ付けない圧勝劇。アントネッリ痛恨リタイア
F1バルセロナ-カタルニアGP決勝は、フェラーリのルイス・ハミルトンが独走優勝を手にした。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1バルセロナ-カタルニアGPを完勝。フェラーリ加入後初の優勝を手にした。
ハミルトンは2024年のベルギーGP以来、通算106勝目。早め早めにピットストップし、さらにバーチャル・セーフティカーのタイミングにも助けられて首位に立つと、その後はメルセデス勢をまったく寄せ付けず、圧勝劇となった。
2位にはメルセデスのジョージ・ラッセルが入り、3位はマクラーレンのランド・ノリスとなった。メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリはラッセルを豪快にオーバーテイクした直後に突如スローダウンし、リタイアとなった。
アストンマーティン・ホンダは、フェルナンド・アロンソ、ランス・ストロール共にマシントラブルでリタイアとなった。
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