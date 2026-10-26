F1 アメリカGP

アメリカGPでアストンマーティンのアロンソ激走。ホンダF1折原エンジニア「エンジンは一貫性を持って機能していた」

アストンマーティン・ホンダのアロンソが好ペースを発揮したF1アメリカGPを終え、ホンダF1の折原エンジニアは「改良の効果が確認できた」と語った。

田中 健一

編集: 2026/10/26 2:24

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

写真：: Logan Riely / Getty Images

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、F1アメリカGPの決勝レースを終え、ターボラグの抑制とドライバビリティの最適化の効果を確認することができたと語った。

F1アメリカGPでアストンマーティン・ホンダ勢はランス・ストロールが15位、フェルナンド・アロンソが16位で終えた。しかし特にアロンソは、好ペースを披露。今後に向けて期待が持てる1戦だったと言えよう。

アロンソは12番グリッドからスタートし、1周目に他車と接触してマシンに大きなダメージを負った。しかしそれでも好ペースを披露。ライバルをオーバーテイクしていき、一時12番手まで上がった。

ただレース終盤には、1周目の接触に伴うと思われる不具合が生じたため緊急ピットイン。フロントウイングを交換した。コース復帰後は上位と遜色ないペースで走ったが、結局16位。ストロールも15位だった。

「オースティンではパワーユニットのトラブルなくレースウィークを終えることができました」

折原エンジニアはそう語った。

「シンガポールGP後にターボラグの抑制とドライバビリティの最適化を図り、アメリカGPではその効果を確認することができました。フリー走行から予選までスムーズに進み、レースでもエンジンは一貫性をもって機能していました」

「今後、来年再びこのサーキットを走る時に向けて、今回得た知見を生かしていきます」

今回のアメリカGPは、ホンダにとってF1参戦500戦目。次戦メキシコは、1965年にF1初優勝を手にしたサーキットである。標高が高くエンジンには厳しいサーキットとなるが、今季のホンダ製パワーユニットRA626Hはここでどんなパフォーマンスを発揮するだろうか？

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