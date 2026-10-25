F1 アメリカGP

完全王手！ アントネッリ次戦メキシコGPでタイトル獲得の可能性グッと高まる。その条件は？

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが2026年のF1ドライバーズチャンピオンに輝く可能性がさらに高まった。

田中 健一

編集: 2026/10/25 23:06

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

F1アメリカGPの決勝レースでアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が今季9勝目を手にした。今回のグランプリで今季のタイトル獲得を決めることはできなかったが、次戦メキシコGPでのチャンピオン獲得を決める可能性が現実味を帯びてきた。

中東での最終2戦が予定通り開催されれば、今季の残りレース数は5戦ということになる。ここで獲得できる最大のポイント数は125である。

アメリカGPを終えた時点で、アントネッリの獲得ポイントは365。2番手ジョージ・ラッセル（メルセデス）は123ポイント差の242ポイント、3番手ルイス・ハミルトン（フェラーリ）は124ポイント差の241ポイント……今季のチャンピオンの可能性を残したドライバーは、この3人に絞られた。

次のメキシコGP以降では、最大でも100ポイントまでしか獲得することができない。そのため次戦でラッセルは24ポイント、ハミルトンは25ポイント、アントネッリとの差を縮める必要がある。

優勝した時の獲得ポイントは25、2位は18なので、ラッセルとハミルトンは少なくとも優勝することが絶対条件。優勝を逃した段階で、タイトル獲得の可能性が潰える。簡単に言えば、このラッセルとハミルトン以外のドライバーが勝った時点で、アントネッリのチャンピオン獲得が決まる。

またアントネッリとしても、2ポイント以上獲得すれば、ランキングでラッセルとハミルトンに上回られる可能性がなくなる。つまりラッセルが勝った場合には9位以上、ハミルトンが勝った場合には10位以上で、アントネッリのチャンピオン獲得が決まることになる。

■アントネッリのメキシコGPでのチャンピオン獲得条件

・ラッセル、ハミルトン以外のドライバーが優勝すること

・ラッセルが優勝した場合はアントネッリが9位以上に入ること

・ハミルトンが優勝した場合にはアントネッリが10位以上に入ること

ちなみにこれは、中東での最終2戦が予定通り開催された場合。もし中東2戦が開催できず、イモラでの代替開催1戦だけとなった場合には、既にアントネッリのチャンピオン獲得が決まっているということになる。

アントネッリが今季のチャンピオンに輝けば、史上最年少王者ということになる。歴史的な瞬間をお見逃しなく。

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