F1 アメリカGP

今夜（明朝？）決まってしまうのか！ アントネッリのアメリカGPチャンピオン獲得要件は

アンドレア・キミ・アントネッリが、本日行なわれるF1アメリカGPで、今季のチャンピオン獲得を決める可能性がある。

田中 健一

公開日時: 2026/10/25 9:31

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

日本時間の明日早朝に行なわれるF1アメリカGPの決勝。その結果次第では、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが今シーズンのドライバーズチャンピオン獲得を決定する可能性がある。

ではアントネッリがチャンピオンを決める要件はどうなっているのか？ まとめておこう。

アメリカGPは今季第18戦。今シーズンは全23戦で行なわれる予定となっているため、アメリカGPを終えると残りは5戦……ここで獲得できる最大ポイント数は125である。

現時点でランキング首位のアントネッリ（340ポイント）とランキング2番手のジョージ・ラッセル（メルセデス／238ポイント）のポイント差は102、3番手ルイス・ハミルトン（フェラーリ／229ポイント）との差は111、4番手マックス・フェルスタッペン（レッドブル／221ポイント）との差は119……ここまでは逆転チャンピオンの可能性がある。

ただアントネッリとのポイント差が今回のグランプリを終えた段階で125以上になれば、その時点で逆転チャンピオンの可能性が潰える。逆にアントネッリとしては、この3人とのポイント差を125以上とすれば、今回チャンピオン獲得を決めることができる。

たとえばラッセルとのポイント差を125とするためには、今回のグランプリでラッセルよりも23ポイント以上多く獲得しなければいけない。つまりアントネッリは優勝するのが必須。その上でラッセルが9位以下（2ポイント獲得以下）でなければならず、さらにハミルトンが5位以下となる必要がある。ちなみにフェルスタッペンに関しては、アントネッリが優勝した段階で無条件で逆転チャンピオン獲得のチャンスがなくなる。

・アントネッリが優勝

・ラッセルが9位以下（獲得ポイント2以下）

・ハミルトンが5位以下（獲得ポイント11以下）

上記3つの条件が全て満たされ場合のみ、今回のレースでアントネッリのチャンピオン獲得が決まる。

アントネッリがアメリカGPでチャンピオン獲得を決めると、20歳61日での戴冠となる。これは今までセバスチャン・ベッテルが持っていた23歳134日という最年少記録を大幅に更新する大変な記録になる。

チャンピオン獲得が現実的なモノとなれば、そのプレッシャーに押しつぶされてしまいそうになるドライバーもいる。しかしここまでのアントネッリはそんなそぶりは見せず。アメリカGP予選ではポールポジションを獲得してみせた……おそるべき強心臓と言えるかもしれない。

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