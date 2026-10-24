F1 アメリカGP

アロンソ、アメリカGPの予選結果に手応え「ここまでのパフォーマンスは良さそう。決勝では守備の場面が多くなるだろうけどね……」

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1アメリカGP予選でのパフォーマンスに手応えを感じつつも、決勝は難しいレースになるかもしれないと語った。

田中 健一

編集: 2026/10/24 23:33

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

F1アメリカGPの予選で、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは15番手だった。他車にパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが科されるため、アロンソは12番手から決勝レースをスタートする見込みだ。

前戦シンガポールGPでは好結果が期待されたものの、実際には厳しい戦いを強いられたアストンマーティン・ホンダ。しかし今回のアメリカGPでは好調で、アロンソは今季3度目となるQ2進出を果たした。

「オースティンではここまで、マシンのパフォーマンスは少しばかり良いようだ。今シーズン3回目のQ2進出を果たすことができた」

アロンソは予選後にそう語った。

「周りのドライバーにペナルティが出るおかげで、少し良い位置からスタートすることができる。しかし、本来の位置からは少し外れてしまうだろう」

アロンソは簡単な決勝にはならないだろうとしながらも、好レースを期待していると語った。

「攻撃よりも、守備に回らざるを得ない状況になると思う。でも、ここでは何が起きるか分からないし、面白いレースになるだろう」

一方でチームメイトのランス・ストロールは、予選Q1突破を果たすことができず、18番手に終わった。

「初日のマシンのフィーリングはかなり良かったんだけど、今日はFP3で縁石に乗り上げてしまい、マシンにダメージを負ってしまった。それにより、走行時間を大きくロスしてしまったんだ」

ストロールはそうコメントを寄せた。

「予選ではオーバーステアが酷く、リヤのグリップも全くなかった。週末の中でも、最も厳しいセッションだった」

「明日は何かチャンスがないか、探そうと思っている」

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選

More from

田中 健一





アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選



F1



F1



アメリカGP



1 時間前



アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選





F1アメリカGP予選速報｜アントネッリがPP獲得でチャンピオン決定にさらに近づく。フェルスタッペン2番手。アロンソQ2進出15番手



F1



F1



アメリカGP



1 時間前



F1アメリカGP予選速報｜アントネッリがPP獲得でチャンピオン決定にさらに近づく。フェルスタッペン2番手。アロンソQ2進出15番手





またもトラックリミット違反多発。しかし速いのは跳ね馬……フェラーリ今季3勝目に向けて視界よし。フェルスタッペンが続く｜F1アメリカGPフリー走行3回目



F1



F1



アメリカGP



4 時間前



またもトラックリミット違反多発。しかし速いのは跳ね馬……フェラーリ今季3勝目に向けて視界よし。フェルスタッペンが続く｜F1アメリカGPフリー走行3回目

最新ニュース





アロンソ、アメリカGPの予選結果に手応え「ここまでのパフォーマンスは良さそう。決勝では守備の場面が多くなるだろうけどね……」



F1



F1 F1



アメリカGP



9 分前



アロンソ、アメリカGPの予選結果に手応え「ここまでのパフォーマンスは良さそう。決勝では守備の場面が多くなるだろうけどね……」





アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選



F1



F1 F1



アメリカGP



1 時間前



アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選





F1アメリカGP予選速報｜アントネッリがPP獲得でチャンピオン決定にさらに近づく。フェルスタッペン2番手。アロンソQ2進出15番手



F1



F1 F1



アメリカGP



1 時間前



F1アメリカGP予選速報｜アントネッリがPP獲得でチャンピオン決定にさらに近づく。フェルスタッペン2番手。アロンソQ2進出15番手





またもトラックリミット違反多発。しかし速いのは跳ね馬……フェラーリ今季3勝目に向けて視界よし。フェルスタッペンが続く｜F1アメリカGPフリー走行3回目



F1



F1 F1



アメリカGP



4 時間前



またもトラックリミット違反多発。しかし速いのは跳ね馬……フェラーリ今季3勝目に向けて視界よし。フェルスタッペンが続く｜F1アメリカGPフリー走行3回目

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録