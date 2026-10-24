F1 アメリカGP
アロンソ、アメリカGPの予選結果に手応え「ここまでのパフォーマンスは良さそう。決勝では守備の場面が多くなるだろうけどね……」
アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、F1アメリカGP予選でのパフォーマンスに手応えを感じつつも、決勝は難しいレースになるかもしれないと語った。
田中 健一
編集: 2026/10/24 23:33
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
F1アメリカGPの予選で、アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは15番手だった。他車にパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが科されるため、アロンソは12番手から決勝レースをスタートする見込みだ。
前戦シンガポールGPでは好結果が期待されたものの、実際には厳しい戦いを強いられたアストンマーティン・ホンダ。しかし今回のアメリカGPでは好調で、アロンソは今季3度目となるQ2進出を果たした。
「オースティンではここまで、マシンのパフォーマンスは少しばかり良いようだ。今シーズン3回目のQ2進出を果たすことができた」
アロンソは予選後にそう語った。
「周りのドライバーにペナルティが出るおかげで、少し良い位置からスタートすることができる。しかし、本来の位置からは少し外れてしまうだろう」
アロンソは簡単な決勝にはならないだろうとしながらも、好レースを期待していると語った。
「攻撃よりも、守備に回らざるを得ない状況になると思う。でも、ここでは何が起きるか分からないし、面白いレースになるだろう」
一方でチームメイトのランス・ストロールは、予選Q1突破を果たすことができず、18番手に終わった。
「初日のマシンのフィーリングはかなり良かったんだけど、今日はFP3で縁石に乗り上げてしまい、マシンにダメージを負ってしまった。それにより、走行時間を大きくロスしてしまったんだ」
ストロールはそうコメントを寄せた。
「予選ではオーバーステアが酷く、リヤのグリップも全くなかった。週末の中でも、最も厳しいセッションだった」
「明日は何かチャンスがないか、探そうと思っている」
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