F1 アメリカGP

アストンマーティン、F1アメリカGP初日は予想以上の手応え。それでも「Q2進出が難しいことは間違いない」

アストンマーティンのアンバサダーであるペドロ・デ・ラ・ロサは、チームがF1アメリカGP初日を予想以上の好感触で終えたと認めた。

Pol Hermoso

公開日時: 2026/10/24 6:49

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Clive Mason／Getty Images

シーズンも終盤に入った現状、毎週末が事実上のサバイバルとなっているアストンマーティンにとって、F1アメリカGPの初日には小さな明るい兆しが見られた。チームは、オースティンに到着する前に想定していたよりもQ2進出に近づいていると考えている。

アストンマーティンの現状を考えれば、それだけでも朗報だ。フェルナンド・アロンソが12番手、ランス・ストロールが13番手で終えたFP1の後、FP2ではそれぞれ16番手、17番手まで順位を落とした。

チームにとっては厳しい現実に引き戻される結果となったが、アストンマーティンのアンバサダーを務めるペドロ・デ・ラ・ロサは、まだすべてを諦める必要はないと考えている。

「非常に柔軟な姿勢でここに来た。自分たちがどのあたりにつけるかについて、具体的な目標は設定していなかった」と、デ・ラ・ロサは一日のセッションを終えて説明した。

「2回のセッションを終えた今、Q2進出、あるいはQ2進出を争うところまで、当初の予想よりも近づいていると言える」

ただし、彼は過度な楽観論を戒めた。

「でも、明日になってみないと分からない。いつものように厳しい戦いになるだろう。Q2に進めるかどうか、見てみよう。難しいことは間違いない」

中団チームに近づくことと、予選Q1を突破できるだけのペースを手にすることは、まったく別の話だ。各車のタイム差は依然として小さいものの、アストンマーティンにはシーズンの大半でなかなか見つけられずにいるコンマ数秒を縮める必要がある。

少なくとも、サーキット・オブ・ジ・アメリカズの路面のバンプについては、懸念されていたほど大きな問題にはなっていないようだ。

デ・ラ・ロサによれば、ドライバーからマシンの挙動について大きな不満は出ておらず、セットアップにもまだ改善の余地があるという。

「ドライバーからの不満はそれほど多くない。車高を少しずつ最適化していく必要があるだけだ」と彼は語った。また、グラウンドエフェクトカーで長年走ってきたことで、ドライバーたちはマシンの跳ねや路面への底打ちにも慣れてきたようだとも付け加えた。

ホンダのパワーユニットについても、少なくともドライバビリティという点ではポジティブなようだ。

「ドライバーのコメントを聞く限り、マシンの運転しやすさについて、それほど不満は出ていない。それはポジティブなことだ。特に週末がここまで進んだ段階ではなおさらだ」

しかし、ランス・ストロールは、アストンマーティンの問題がセットアップだけにとどまらないことを改めて示した。オースティンでのマシンの感触について尋ねられ、マシンの状態が「シンガポールよりは少し良いかもしれない」と認めたものの、すぐにチームの大きな弱点のひとつに話題を移した。

「ただ、ここはストレートが多いし、パワーユニットの出力が不足している。どうなるか見てみよう」

この2つの見方は、必ずしも矛盾するものではない。エンジンが扱いやすくなったとしても、パフォーマンス不足が解消されたことにはならないからだ。

現時点でQ2進出は控えめな目標だが、少なくとも手の届く可能性はある。後方ばかりを気にする週末が続いていたアストンマーティンにとって、小さなチャンスについて語れるようになったこと自体が、これまでとは異なる前向きな変化となっている。

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