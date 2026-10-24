F1 アメリカGP

アントネッリ、PP獲得で史上最年少チャンピオンに向け王手！ フェルスタッペンが2番手｜F1アメリカGP予選

アンドレア・キミ・アントネッリが、F1アメリカGPの予選でポールポジションを獲得した。

田中 健一

編集: 2026/10/24 22:33

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1アメリカGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得した。2番手はレッドブルのマックス・フェルスタッペンだった。アストンマーティン・ホンダ勢はフェルナンド・アロンソの15番手が最高位だった。

アントネッリが今シーズンのドライバーズタイトル獲得を決める可能性もあるこのアメリカGP。しかしそうはさせじと、ライバル勢がここまでのフリー走行で速さを見せた。

3回行なわれたフリー走行では、いずれもフェラーリが最速。これに連勝中のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が肉薄する格好であった。

なおアウディのガブリエル・ボルトレト、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッド、アルピーヌのフランコ・コラピントの3人が、パワーユニット（PU）交換によるグリッド降格ペナルティが決まっている。

天候は曇り、気温30度、路面温度40度と発表される中、予選が始まった。

■Q1：アロンソ16番手でQ2進出。最速ノリス

セッション開始と同時に、約半数のマシンがコースイン。上位勢は様子見と思われたが、ここまで最速のフェラーリ勢は、セッション開始と同時に新品ソフトタイヤを履いてアタックに向かった。

他の上位勢も少し遅れてコースイン、メルセデスの2台、マクラーレンのオスカー・ピアストリは、ミディアムタイヤを履いてのコースインだった。これらのマシンはミディアムタイヤが2セット残っているため、そのうちの1セットを使った格好だ。

全車が最初のアタックを終えた時点で最速タイムをマークしたのは、フェラーリのシャルル・ルクレール。1分35秒200であった。これに僅差でフェルスタッペンが続いた。フリー走行では苦労していたレッドブルのもう1台、アイザック・ハジャーもフェルスタッペンから僅差の3番手と復調の兆しを見せた。

ミディアムタイヤを履いた3台は苦しいか、メルセデスの2台が9番手と10番手、そしてマクラーレンのオスカー・ピアストリは11番手となった。リアム・ローソン（レーシングブルズ）とアウディの2台は、これらミディアムタイヤを履いたトップチーム3台を上回る快走を見せた。

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、最初のアタックでは16番手だったが、早々に2セット目のタイヤに履き替え、12番手まで上げた。

ミディアムタイヤを履く3台は、走行を続けて2度目のアタックへ。アントネッリはセクター1とセクター2は全体ベストだったが、セクター3でタイムを失い5番手まで。ジョージ・ラッセル（メルセデス）は8番手、ピアストリは9番手となった。

なお初日から各車が悩まされてきたトラックリミットはこの予選でも鍵。ピエール・ガスリー（アルピーヌ）はタイム抹消となり、ノータイムのまま2度目のアタックへと向かった。

ノリスは1回目のアタックで使ったソフトタイヤを再び履いてコースイン。1分35秒029のトップタイムをマークした。

アストンマーティンのフェルナンド・アロンソは、リヤから火を噴きながらコースイン。それでもなんとかアタックをまとめて16番手となり、Q2進出を果たした。アロンソは首位から1.2秒遅れ、10番手とも0.5秒遅れであり、中団争いは実に僅差である。

Q1敗退となったのはエステバン・オコン（ハース）、ランス・ストロール（アストンマーティン）、ウイリアムズの2台、キャデラックの2台であった。

■Q2：フェルスタッペン、タイヤを温存

Q2最初の走行には、Q1で履いた中古のソフトタイヤを履いてコースインするマシンが上位勢を中心に多かった。

その最初のアタックで首位に立ったのはフェルスタッペン。中古タイヤでのアタックながら1分34秒471を記録し、新品タイヤを履いたノリスやメルセデスの2台をも上回る、驚異的なアタックであった。

ハミルトンはフェルスタッペンから0.3秒遅れの5番手。アロンソは残りの新品タイヤの数が乏しく、まずは中古タイヤでアタックを行ない、15番手につけた。またグリッド降格が決まっているボルトレトは、1回目のアタックでトラックリミット違反を取られ、ノータイムだった。

残り5分を切ろうというところで、アウディの2台がコースイン。ボルトレトは前述の通りグリッド降格が決まっているため、ヒュルケンベルグにスリップストリームを与えるサポート役に徹した。ただヒュルケンベルグはこれを活かせず、自身のタイムを更新することはできなかった。

終盤のアタックで速さを見せたのがメルセデス勢。まずラッセルが首位に立つと、アントネッリはそれを上回ってみせた。

ただ、まだフェラーリが残っていた。ルクレールが1分34秒198を記録して首位に浮上。これがQ2最速タイムとなった。

フェルスタッペンは最初の中古タイヤでアタックしただけで後は静観。4番手でQ3に進出した。チームメイトのハジャーも、同じく中古タイヤだけのアタックで8番手となりQ3進出を決めた。

トップ4チームが順当にQ3に駒を進める中、9番手アービッド・リンドブラッド、10番手リアム・ローソンとレーシングブルズが2台揃ってQ3に進出した。

アルピーヌの2台、アウディの2台、アロンソ、オリバー・ベアマン（ハース）がここで脱落。ベアマンはトラックリミット違反によるタイム抹消で16番手だった。

■Q3：アントネッリが圧巻ポール

予選Q3が始まる前に、ローソンはマシンを降りた。これはチームメイトのリンドブラッドのグリッド降格が決まっていること、そしてトップ4チームには何をやっても叶わないと判断したからであろう。

一方でグリッド降格のリンドブラッドはタイムを計測。これは予選9番手を確定させ、グリッド降格があっても少しでも前のグリッドからスタートすることを狙ったのだろう。実際タイヤを無駄にしないため、リンドブラッドは中古タイヤでのアタックだった。

Q3最初のアタックを終えた段階で最速だったのは、ポイントリーダーのアントネッリ。2番手フェルスタッペンに0.179秒の差をつけた。3番手にはハジャー、4番手ルクレール、5番手ラッセル、6番手ハミルトンという順であった。

残り3分を切ると各車が最終アタックに向けてコースイン。いずれも新品のソフトタイヤを履いた。

しかしここでは各車ともタイムを上げられず。結局アントネッリが通算7回目となるポールポジションを獲得。今季ベルギーGP以来の予選最速ということになった。

フェルスタッペンは最終アタックでセクター1は最速だったものの、セクター2でミス。タイムを伸ばせなかった。ハジャーはフェルスタッペンに僅差の3番手となり、これは上々の結果と言えよう。

フリー走行では最速だったフェラーリ勢は予選Q3では伸びず、ルクレールが4番手、ハミルトンが5番手。逆転でのタイトル獲得に望みを繋げたいラッセルは6番手と厳しい位置となった。

マクラーレン勢は大きく差をつけられ、ピアストリ7番手、ノリス8番手。リンドブラッドは9番手となり、グリッド降格のためスターティンググリッドは14番手となるはずだ。ローソンが10番手だった。

決勝レースは日本時間の10月26日（月）朝5時にスタート予定。アントネッリが勝ち、ラッセルが9位以下、ハミルトンが5位以下となれば、アントネッリの2026年チャンピオン獲得が決まる。まさに絶好の位置につけたと言えよう。

なお予選後にプレゼンターを務めたのは、元MotoGPライダーのアンドレア・ドヴィツィオーゾだった。

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