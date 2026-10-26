F1 アメリカGP
アストンマーティン・ホンダのアロンソ、フロア大破損も好ペース披露「左半分がなかったんだ」 あと欲しいのは”最高速”
F1アメリカGPでアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが好ペースを披露。しかしフロアに大きなダメージがあったという。
田中 健一 Pol Hermoso
編集: 2026/10/26 0:25
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1アメリカGPを16位でフィニッシュ。レース中はかなり良いペースで走り見せ場も作ったが、実はフロアに大きなダメージを負っていたようだ。
アロンソは予選15番手となり、ライバルにパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが科されたことで、12番手からのスタートとなった。しかし1周目に17番手までポジションを落としてしまう。これは、ウイリアムズのアレクサンダー・アルボンと接触したためだったようだ。
しかもこの接触により、マシンに大ダメージを負っていた。本稿の写真を見ていただくとお分かりいただけると思うが、サイドポンツーンに他車のタイヤの跡がクッキリとつき、バージボードが完全になくなってしまっている。
「ターン11でアレックスにぶつけられたみたいだ。それが一番大きなダメージだった。0.5秒以上はロスしたと思う」
アロンソはレース後にそう語った。
「マシンは完全に壊れていた。パルクフェルメで見たよ。フロアの半分がなくなっているみたいな感じだった。どうやって走り続けたのか、そしてなんで競争力を保つことができたのか、自分でも分からない」
「マシンが無事だったら、ポイントを獲得できた可能性は十分にあったと思う。半分壊れたマシンで、12番手を走っていたんだからさ」
確かにアロンソのペースは素晴らしかった。計測されたタイミングこそ違うものの、アロンソの自己ベストタイムは全体の10番手。メルセデスのジョージ・ラッセルよりも速かった。手負いのマシンでだ。
「フロアは片方は残っていたけど、左側はなくなっていた。それでもマシンがこれだけの走りを見せてくれたのは、本当に素晴らしいと思う」
「マシンが完璧だったら、どんな走りができたのか、興味深いところだ。パフォーマンスは本当によかった。おそらく9位か10位でポイントを獲得できただろう」
56周レースの42周目、アロンソは突如ペースダウンし、数台のマシンに抜かれた後でピットイン。アロンソはこの時無線で「フロントのエアロが何か壊れた。リタイヤしなきゃだめだと思う」と語っていた。しかしピットでタイヤとフロントウイングを交換してコースに戻った。
この時のことについて、アロンソはこう語った。
「フロアが完全に壊れていた。何かが開いてしまったんだと思う。フロアの破片が剥がれてしまったんだろう。それでステアリングを切ることができず、ピットストップしたんだ」
「リタイアすることも考えた。エンジンを切る準備もできていた。しかし新しいフロントウイングを取り付けてもらったから、再びコースインした」
「レース終盤の15周は、右コーナーは問題なく走れたけど、左コーナーは不安定だった。でも完走して、少しでもデータを収集したかったんだ」
今回のレースでは、完全に中団上位を争った。しかし安定してこういう戦いができるかどうかは、ホンダのパワーユニットにかかっているとアロンソは語る。
「調子が良い時もあれば、悪い時もある。それは全て、パワーユニット次第だ」
そうアロンソは言う。
「特定のコースでは、パワーの効果が顕著に現れる。でも今日は、ポイントを獲得して、コンストラクターズランキングでウイリアムズに近付けるところだった。でも、そのチャンスを与えてもらえなかった」
そしてアロンソは、ストレートスピードがもっと向上すれば、戦える準備ができていると語った。
「戦う準備はできている。ストレートのスピードが良くなれば、戦えると思っているんだ」
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